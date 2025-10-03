국가전산 화재 담당 공무원 투신…세종청사서 숨진채 발견

국가정보자원관리원 화재 사건 관련 국가 전산망 관련 업무를 담당하던 공무원 1명이 사망한 것으로 3일 확인됐다. 지난달 26일 화재가 발생한 지 8일째 되던 날이었다.
행정안전부에 따르면 이날 오전 10시 50분경 국가정보자원관리원 화재 관련 업무를 담당해 온 공무원 1명이 정부세종청사에서 투신해 목숨을 잃었다. 해당 공무원은 심정지 상태로 구급대에 인계됐으나 결국 사망했다.
경찰에 따르면 숨진 공무원은 이번 화재 뒤 참고인 조사를 받는 등 조사 관련 대상자는 아닌 것으로 알려졌다.
행안부는 “현재 경찰 조사 중이며 세부적인 조사 결과가 나오면 추가로 알리겠다”며 “삼가 고인의 명복을 빌며, 행안부 장관과 직원 일동은 이번 사고 수습에 최선의 노력을 다하겠다”고 밝혔다.
예기치 못한 사고에 행안부는 이날 오후 2시로 예정됐던 중대본 브리핑을 취소했다.
한편 더불어민주당 정청래 대표는 소식이 알려지자 페이스북을 통해 “일어나서는 안 될 참으로 안타까운 일이 벌어졌다. 먹먹하다”며 “삼가 고인의 명복을 빈다”고 말했다.
※ 우울감 등 말하기 어려운 고민이 있거나 주변에 이런 어려움을 겪는 가족·지인이 있을 경우 자살 예방 상담 전화 ☎109 또는 자살예방 SNS 상담 ‘마들랜’에서 24시간 전문가의 상담을 받을 수 있습니다.
박성진 기자 psjin@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지