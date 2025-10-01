본문으로 바로가기
사회
조선시대 청계천의 모습은 어땠을까
신원건 기자
30일 서울 성동구 마장동 청계천박물관에서 개관 20주년 기념 특별전 ‘청계천박물관, 스물’이 열리고 있다. 이번 전시는 12월 14일까지 1층 로비전시실에서 진행된다. 청계천박물관은 2005년 10월 청계천 복원 공사 준공을 기념해 홍보 전시관 ‘청계천문화관’으로 처음 문을 열었다.
신원건 기자 laputa@donga.com
