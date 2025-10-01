동아일보

조선시대 청계천의 모습은 어땠을까

  • 동아일보
코멘트

글자크기 설정



30일 서울 성동구 마장동 청계천박물관에서 개관 20주년 기념 특별전 ‘청계천박물관, 스물’이 열리고 있다. 이번 전시는 12월 14일까지 1층 로비전시실에서 진행된다. 청계천박물관은 2005년 10월 청계천 복원 공사 준공을 기념해 홍보 전시관 ‘청계천문화관’으로 처음 문을 열었다.

#청계천박물관#개관 20주년#특별전#청계천문화관
신원건 기자 laputa@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0

댓글 0

지금 뜨는 뉴스