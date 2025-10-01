동아일보

추석 앞두고 한복 입고 투호놀이

30일 오전 서울 노원구 노원구청직장어린이집 원아들이 추석을 맞아 한복을 입고 투호를 하며 즐거워하고 있다. 이날 어린이들은 널뛰기와 박 터뜨리기, 세배 배우기 등 전통놀이와 예절을 배웠다.

