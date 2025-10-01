본문으로 바로가기
추석 앞두고 한복 입고 투호놀이
동아일보
입력
2025-10-01 03:00
2025년 10월 1일 03시 00분
양회성 기자
30일 오전 서울 노원구 노원구청직장어린이집 원아들이 추석을 맞아 한복을 입고 투호를 하며 즐거워하고 있다. 이날 어린이들은 널뛰기와 박 터뜨리기, 세배 배우기 등 전통놀이와 예절을 배웠다.
양회성 기자 yohan@donga.com
