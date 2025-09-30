배임죄 폐지하면 李 대장동 무죄?…법조계 “공소 취소가 원칙”

형법 원칙상 피고인의 이익이 우선
공소 취소-무죄 판결-형집행 정지 유력
기존 사건 적용 안한다는 부칙 있으면 예외
정부와 더불어민주당이 형법상 배임죄를 폐지하기로 방침을 정한 가운데 이미 배임죄로 기소돼 재판이 진행 중인 사건들의 면소 여부가 핵심 쟁점으로 떠오르고 있다. 배임죄가 폐지 된다면 대장동·백현동 개발 특혜 의혹과 관련해 기소된 이재명 대통령 재판 뿐만 아니라 조현범 전 한국타이어앤테크놀로지 회장, 김성수 전 카카오엔터테인먼트 대표 등 배임죄로 기소돼 재판을 받고 있는 기업인들에게도 영향을 줄 것으로 보인다.
30일 법무부는 형법상 배임죄 폐지에 따른 기존 사건의 면소 여부에 대한 검토에 들어갔다. 법 개정에 따라 특정 범죄가 폐지된다면 이미 기소돼 재판을 받고 있는 경우 검찰이 공소 취소하거나 법원에서 무죄판결을 내리는 것이 원칙이다. 판결이 확정된 경우에는 형 집행을 면제한다. 다만 개정안 부칙에 “기존 사건에 대해서는 적용하지 않는다”는 취지의 경과규정을 넣는다면 면소가 불가능하게 된다. 법무부 관계자는 “현재 부칙을 어찌 할지에 대해서 종합적으로 검토하고 있다”고 밝혔다.
법조계에서는 기존 배임죄 사건 면소에 따른 혼선을 막는 게 중요하다고 강조했다. 최준선 성균관대 법학전문대학원 교수는 “배임죄가 폐지되면 피고인의 이익에 우선되게 가야한다는 형법의 원칙 때문에 이미 기소되고 판결이 난 사건의 경우 모두 면소가 될 가능성이 높다”며 “배임 성격의 죄를 지은 자들이 ‘피해보상을 위한 돈이 없다’고 나오면 민사 사건에서는 문제가 조율될 수 없고, 대체 입법들도 실효성 없는 것은 마찬가지라 사건 관계자들의 혼란이 불가피할 것”이라고 지적했다.
현재 배임죄로 재판을 받고 있는 기업인 중에서 조 회장은 횡령·배임 등 혐의로 1심에서 징역 3년을 선고받았고 항소심이 진행 중이다. 김 전 카카오엔터테인먼트 대표는 30일 배임죄 등에 대해 1심에서 무죄가 선고됐다.
배임죄가 폐지가 확정되면 김건희 특검(특별검사 민중기)이 진행중인 일부 수사도 차질이 빚어질 수 있다. 특검은 양평 고속도로 종점 변경 특혜 관련 국토교통부 김모 서기관 수사와 대통령실 관저 특혜 수주 의혹 인테리어 업체 21그램 수사 등에 배임 혐의를 적용해 수사하고 있다. 검찰 출신 한 변호사는 “당장 대체 입법이 되지 않더라도 폐지가 예고된 상황에서 배임 수사를 진행하는 건 부담스러울 것”이라고 말했다.
