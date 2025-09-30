진주시, 10월 ‘3대 축제’ 열린다…다채로운 문화행사까지

경남 진주시에서 ‘2025 남강유등축제’를 비롯한 3대 축제와 다채로운 문화행사가 10월 내내 펼쳐진다.
진주시는 정부 명예 문화관광축제인 진주남강유등축제를 4일부터 19일까지 16일간 개최한다고 30일 밝혔다. 이 축제는 임진왜란 진주대첩 당시 남강에 띄운 유등의 평화와 희망 정신을 계승하는 의미를 담고 있다. 올해 축제는 ‘역사의 강, 평화를 담다’를 주제로 진주성과 남강 일원에서 열린다. 초혼점등식을 시작으로 약 7만 개의 유등과 함께 화려한 막을 올린다.
올해는 단순한 전시를 넘어 역동적인 연출과 첨단 기술을 접목했다. 움직이는 육상·수상 등(燈)이 새롭게 제작돼 동적인 연출을 선보이고 3차원(3D) 홀로그램 기술을 접목한 유등도 함께 공개될 예정이다. 또 진주 지역 공공기관 및 기업이 참여해 제작한 유등을 남강 수상에 전시할 계획이다.
다양한 볼거리와 즐길거리도 마련된다. 축제의 백미인 드론쇼는 개막일인 4일을 비롯해 8일, 18일에 각각 열린다. 수상드론과 불꽃드론을 새롭게 도입해 다채로운 연출을 선보일 계획이다. 불꽃놀이는 4일과 10일, 18일에 각각 선보인다. 두 콘텐츠가 유기적으로 결합하는 4, 18일은 축제의 하이라이트로 기대를 모은다. 축제 기간 소망 등 달기, 부교 건너기, 유람선 체험 등 다양한 체험 프로그램도 경험할 수 있다. 추리형 게임인 ‘야외 방 탈출 게임’도 올해 처음으로 선보일 예정이다.
10일부터 19일까지 진주성 일원에서는 올해로 74회째를 맞는 개천예술제가 펼쳐진다. 진주시는 이번 축제를 통해 진주의 전통과 예술을 계승하면서도 새로운 세대와 함께하는 축제로의 변화를 꾀할 계획이다. 전국휘호대회(순천), 남가람가요제(문경), 전국 시 낭송대회(대구) 등 진주 외 지역 예선을 통해 전국 각지의 참가자가 진주로 모인다. 개천미술대상전에는 민화 부문이 신설됐다. 진주성 우물 앞 광장과 진주대첩광장 등지에서는 다양한 공연도 펼쳐진다. ‘진주성 시간여행’ 등 관람객이 직접 참여할 수 있는 체험형 프로그램도 이 기간 경험할 수 있다.
‘2025 코리아드라마페스티벌’도 10일부터 19일까지 개최된다. 축제의 하이라이트인 ‘2025 코리아드라마어워즈’는 11일 오후 5시 경남문화예술회관에서 열린다. 올해 방송된 92편의 드라마 출연 배우들이 참석할 예정이다. 드라마 제작 현장의 경험과 글로벌 유통 전략 등을 논의하는 ‘드라마스토리텔링 국제 포럼’도 같은 날 열린다.
진주시는 축제 기간 통합상황실을 설치해 실시간 상황관리에 나선다. 관광객의 교통편의를 위해 임시주차장을 지난해 1만1816면에서 올해 1만3266면으로 확대 운영한다. 조규일 진주시장은 “단순히 전통을 이어가는 것을 넘어 첨단 기술과 참여형 프로그램을 결합해 새로운 축제 모델을 제시할 것”이라고 말했다.
