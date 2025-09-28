한국인 사망원인 1위 ‘심장질환’…걱정 대신 ‘이렇게’ 해야

두근거림이 가장 흔한 증상…호흡곤란·흉통 등도 나타나
부정맥, 최근에는 스마트워치 통해 발견되는 사례 늘어
운동은 몰아서하는 것보다 주 3회, 1회 30분 이상 권장
9월 29일은 세계심장연맹(WHF)이 지정한 ‘세계 심장의 날’이다. 심혈관계 질환에 대한 경각심을 제고하고 예방과 관리를 촉진하기 위해 만들어졌다. 심혈관 질환은 전 세계 사망원인 1위라고 알려져 있으며, 우리나라에서도 심잘질환이 사망원이 2위를 차지하고 있다. 세계 심장의 날을 맞이해 부정맥의 증상부터, 치료, 예방법을 서울아산병원 심장내과 김준 교수의 도움말로 소개한다.
28일 의료계에 따르면 심장은 일반적으로 분당 60~100회 규칙적인 속도로 평생 박동을 지속한다. 긴장하거나 운동 시에는 더 빠르고, 잠을 잘 때는 더 느려진다.
이러한 심장 박동의 속도나 규칙성에 문제가 생기는 경우를 통틀어서 부정맥이라고 부른다. 맥박이 간혹 중간에 한 번씩 건너뛰는 기외수축, 맥박이 과도하게 느린 서맥, 맥박이 과도하게 빠른 빈맥, 속도가 일정하더라도 불규칙한 심방세동, 치명적인 급사를 일으키는 심실빈맥 또는 심실세동 등 부정맥의 종류는 다양하다.
부정맥으로 인한 증상 역시 다양하다. 가슴이 두근거리는 증상이 가장 흔하지만, 호흡곤란이나 흉통으로 나타나는 경우도 있다. 부정맥이 심하면 신체로 혈액이 원활하게 공급되지 않아 어지럼증이 나타날 수 있고, 심하면 실신, 드물게는 급사까지 이어질 수 있다. 자각 증상이 전혀 없지만, 혈압을 재거나 다른 질환으로 치료 중 심전도 검사를 시행해 우연히 발견되는 경우도 있다. 최근 많이 착용하는 스마트워치를 통해 발견되는 경우도 늘어났다.
부정맥은 발생 위치에 따라 심방성 부정맥과 심실성 부정맥으로 나누기도 한다. 심장으로 들어오는 피를 받는 심방에 생기는 ‘심방성 부정맥’은 불편한 증상을 초래하기는 해도, 심장 밖으로 피를 내보내는 심실에 생기는 ‘심실성 부정맥’과는 달리 급사 등의 위험성은 낮은 편이다. 이처럼 모든 부정맥이 치명적으로 위험한 것은 아니기 때문에 부정맥을 진단받았다고 과도한 걱정 먼저 하기보다는 위험도에 대해 충분히 이해하는 것이 필요하다.
부정맥은 증상이 뚜렷하지 않거나, 증상이 흔하고 비특이적일 수 있기 때문에 두근거림, 호흡곤란 등 부정맥을 의심할 만한 증상이 있다면 추가적인 검사가 필요하다. 30분 이상 증상이 지속된다면 심전도검사로 진단받을 수 있지만, 증상의 빈도가 잦지 않고 지속시간이 30분 미만이라면 일주일 또는 이주일간 붙여서 기록할 수 있는 패치형 심전도감시로 부정맥을 진단할 수 있다. 심한 서맥 또는 심실빈맥이 원인으로 의심되는 반복적인 실신 환자에서는 심전도를 기록할 수 있는 작은 기기를 피하에 삽입해 심장리듬을 관찰하는 경우도 있다. 심실성 부정맥이 진단된 경우에 전문가 진료가 필수적이고 심장질환의 유무를 확인하기 위해 심초음파검사 등의 검사를 받게 된다.
치료가 필요한 부정맥 중 제일 흔하게 발생하는 심방세동은 심장의 보조 펌프에 해당되는 심방이 빠르고 불규칙하게 수축하는 상태이다. 심방이 효과적으로 수축하지 않아서 심방 내에 혈전이 발생할 수 있고, 작은 혈전이 뇌혈관을 막게 되면 뇌졸중을 유발할 수 있다. 심방세동이 없는 환자에 비해 심부전, 사망률도 높아질 수 있다. 따라서 위험도 평가에 따라 적절한 뇌졸중 예방을 위한 치료가 필수적이다. 항부정맥제, 항응고제 등 약물치료나 도자절제술을 시행해 심방세동으로 인한 증상을 조절하는데, 진단 직후 초기에 치료받는 것이 효과적이다.
심박수가 느린 서맥이 발견된 경우 치료가 필요하다. 서맥을 완벽하게 조절할 수 있는 약제는 없으므로 심장박동기 이식이 최선의 치료이다. 최근에는 경정맥으로 삽입하는 전극선이 있는 심박동기 이외에 전극선이 없는 심박동기가 도입되어 사용 중이다. 일반 심박동기에 비해 시술과 연관된 합병증이 적다는 장점이 있다.
심실빈맥 또는 심실세동에서 소생된 환자들의 경우 위중한 심장병이 있는 경우가 흔하므로 전문가의 진료 및 치료가 필요하다. 심부전 환자의 경우 급사의 위험성이 높으므로 담당의사와 상의해 심인성 급사 예방에 효과가 입증된 심실제세동기 이식을 고려해볼 수 있다. 심실제세동기는 몸에 삽입할 수 있는 작은 자동제세동기(AED)라고 비유할 수 있다. 환자의 심장리듬을 분석해 심인성 급사를 초래하는 치명적인 부정맥을 자동으로 진단해 치료하는 장비로, 심부전 환자의 생존율을 향상시키는 방법 중 하나이다.
부정맥을 예방하기 위해선 건강한 습관을 가지는 것이 중요하다. 담배나 술은 끊어야 한다. 식사, 체중조절과 더불어 규칙적인 운동도 빠져서는 안 된다. 일반적으로 웨이트 트레이닝은 심장에 부담을 줘 금기돼 왔으나, 최근에는 근력운동의 긍정적 효과로 비후성 심근, 심부전, 심근경색 등 심각한 심장질환 환자 일부를 제외하고는 권장하는 분위기다. 평소 건강하신 사람이라면 무리가 되지 않는 간단한 근력운동은 고려하는 것도 좋다.
달리기, 수영, 자전거 타기 등 지구력 운동은 심장에 커다란 부담을 주지 않으면서도 적절한 자극을 주고 스트레스 해소에도 도움이 돼 권장된다. 단 이러한 운동은 일주일에 날을 잡아 한 번에 하는 것보다는 적어도 주 3회, 1회 30분 이상 몸에 땀이 촉촉하게 젖는 강도로 꾸준히 하는 것이 효과를 볼 수 있다고 알려졌다. 단순히 조금 빠른 걸음으로 걷는 것만으로도 체중조절 효과가 있기 때문에 꾸준히 할 수 있는 것을 생활화하는 것이 중요하다.
