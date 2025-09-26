경남도-우즈벡, 경제-산업 협력 방안 논의

몽골, 카자흐스탄, 우즈베키스탄 등 중앙아시아 3개국을 순방 중인 박완수 경남도지사가 마지막 방문국인 우즈베키스탄에서 경제부총리를 만나 경제·산업 협력 방안을 논의했다.
박 지사는 24일(현지 시간) 우즈베키스탄 수도 타슈켄트에서 잠시드 압두하키모비치 호자예프 경제부총리와 면담했다. 양측은 고속철도 차량 수출, 우수 인력 유치, 대학 간 교류 등 경제·산업 협력 방안을 폭넓게 논의했다. 경남도 내 등록 외국인 10만6000여 명 중 우즈베키스탄 국적자는 약 8000명으로, 이 가운데 4000여 명이 산업 현장에서 활동하고 있다.
박 지사는 이날 11월 방한 예정인 호자예브 경제부총리에게 우즈베키스탄에 수출하는 고속철도를 제작하는 현대로템 등 경남 기업 방문을 요청했다. 그는 “현대로템을 비롯한 도내 기업들이 철도 등 인프라 분야에서 협력할 여지가 크다”고 말했다.
박 지사는 경제부총리 면담에 앞서 타슈켄트의 한 호텔에서 보저로브 래크맛 호미도비치 비엔씨글로벌(BNC Global) 회장과 뷰티산업 수출 확대를 위한 업무협약을 체결했다. 비엔씨글로벌은 인천에 본사를 둔 외국계 한국기업으로, 양측은 공동 연구개발은 물론 경남지역 뷰티 기업과의 협력을 통한 생산·물류 시설 구축 등을 추진하기로 했다.
