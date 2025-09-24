군 특성화 ‘한국기술부사관고’ 내달 17∼18일 입학설명회

전주비전대 본교-기숙사서 개최
국방부 지정 군 특성화 학교인 한국기술부사관고(한기부고)가 내년도 신입생 모집을 위한 설명회를 연다. 한기부고는 다음 달 17, 18일 이틀 동안 전주비전대 행복기숙사와 학교에서 입학설명회를 개최한다고 23일 밝혔다. 학교는 전북 진안군 진안읍에 있다.
교육과정-학사 취득제도 등 안내
한기부고는 전국 단위로 신입생을 모집하며, 예비 신입생과 학부모의 접근성과 편의성을 고려해 전주(17일 오후 7시)와 진안(18일 오전 10시)에서 각각 설명회를 진행한다.
설명회에서는 학과별 교육과정 안내를 시작으로 과정 평가형 교육과정, 군 특성화 교육과정, e-MU(e-Military University) 학사 취득제도 등을 소개한다. 참가를 원하는 학생과 학부모는 한기부고 홈페이지를 통해 신청하면 된다.
한기부고는 1956년 진안농고로 설립돼 1973년 진안종합고, 1981년 진안고, 1991년 진안공고로 개편된 뒤 2018년 국방부 지정 군 특성화고가 됐다. 지난해 현재의 교명으로 이름을 바꿨다. 내년도 신입생은 기계시스템과, 전기시스템과에서 각각 40명씩 총 80명을 모집한다. 특별전형으로 72명, 일반전형으로 8명을 선발한다.
손준모 한기부고 교장은 “2023년 전북 글로컬 특성화고로 선정되면서 전북을 대표하는 군 특성화고의 입지를 굳건히 했다”며 “학생 맞춤형 진로교육에 특화된 학교답게 다른 특성화고보다 진로 선택의 폭이 넓다는 장점이 있는 만큼 많은 관심과 지원을 바란다”고 말했다.
박영민 기자 minpress@donga.com
