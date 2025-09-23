동아일보

유성 방동삼거리 입체교차로 내달부터 임시 개통

  • 동아일보
추석 연휴 교통량 증가 대비 차원

대전시는 10월 1일부터 유성구 방동삼거리 입체교차로를 임시 개통한다고 22일 밝혔다. 이번 임시 개통은 시가 추진 중인 서대전 나들목과 두계3가 도로 확장공사 구간으로 추석 연휴 동안 교통량이 늘 것에 대비한 조치다. 시는 임시 개통을 하면 신호 대기 없이 통행이 가능해져 귀성, 귀경 차량의 정체가 완화되고 사고 위험이 줄 것으로 기대했다. 또 평상시에 대전과 계룡을 오가는 출퇴근 차량의 통행시간이 약 5∼10분 줄어들 것으로 예상된다.

시는 개통 초기 교통 혼잡을 줄이기 위해서 사전 홍보와 현장 교통관리, 내비게이션 교통방송 실시간 안내, 속도 제한 등을 병행할 계획이다. 박제화 시 건설관리본부장은 “방동교 임시 개통은 추석 연휴 전 교통 혼잡 해소와 시민 안전 확보를 최우선으로 한 조치”라고 설명했다.

한편, 서대전 나들목∼두계3가 도로 확장공사는 1993년 대전지방국토관리청이 기존 2차로를 4차로로 늘린 이후에 30여 년 만에 추진되는 확장 사업이다. 현재 공정은 90%에 달해 오는 11월 말 준공을 목표로 최종 마무리 단계에 있다.

김태영 기자 live@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
