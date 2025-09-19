내란 특검, 정진석 불러 ‘계엄 국무회의 상황’ 등 캐물어

鄭, 용산 PC 초기화 등 개입 정황
참고인 첫 조사… 피의자 전환 가능성
‘계엄사 파견 검토’ 국정원 압수수색
12·3 비상계엄 관련 내란·외환 혐의를 수사하는 내란 특검(특별검사 조은석)이 18일 정진석 전 대통령비서실장(사진)을 불러 조사했다. 특검은 더불어민주당 박선원 의원을 불러 조사하고 국가정보원에 대한 압수수색도 진행했다.
특검은 이날 정 전 실장을 참고인 신분으로 불러 조사했다. 정 전 실장이 특검 조사를 받은 건 이번이 처음이다. 윤석열 전 대통령의 최측근으로 꼽히는 정 전 실장은 국무위원은 아니지만 지난해 12월 3일 비상계엄 선포 직전 국무회의에 참석했다. 이에 특검은 국무회의 당시 상황 등에 대해 자세히 캐물은 것으로 알려졌다.
정 전 실장은 지난해 12월 한 시민단체로부터 내란 방조 혐의로 고위공직자범죄수사처(공수처)에 고발됐고, 특검에 내란중요임무종사 혐의 피의자로 이첩됐다. 특검은 이날 정 전 실장에 대해 참고인 신분으로 조사를 했지만 향후 피의자 신분으로 다시 불러 조사할 것으로 전망된다.
특검은 정 전 실장이 윤 전 대통령이 파면된 후 4월 7일 서울 용산 대통령실에서 수석비서관회의를 주재하면서 대통령실 PC를 초기화하는 계획이 담긴 안건을 보고받은 정황을 포착한 것으로 알려졌다. 또한 정 전 실장은 국회 계엄 해제 전 합동참모본부 전투통제실 내 결심지원실에 있던 윤 전 대통령을 찾아가 만났고, 국회 계엄 해제 결의안 가결 뒤엔 윤 전 대통령과 함께 대통령실로 이동한 것으로 전해졌다. 특검은 당시 결심지원실에서 윤 전 대통령 등이 2차 계엄을 모의한 것으로 의심하고 수사를 진행하고 있는 것으로 알려졌다.
특검은 계엄 당시 국정원의 대응을 확인하기 위해 이날 박 의원을 불러 참고인 신분으로 조사했다. 박 의원은 당시 국회 정보위원회 간사였다. 이번 조사는 조태용 전 국가정보원장의 직무유기 혐의와 관련된 조사였다. 조 전 원장은 윤 전 대통령의 계엄 선포 계획을 사전에 알고도 국회 정보위에 보고하지 않은 혐의를 받고 있다. 특검에 출석한 박 의원은 “어떤 질문이든, 내가 아는 모든 사실을 빠짐없이 설명하겠다”고 말했다.
특검은 이날 서울 서초구 국정원 청사를 압수수색하며 ‘국정원의 계엄사령부 파견 검토 의혹’ 수사에 착수했다. 이는 계엄 선포 직후 국정원이 계엄사와 합동수사본부 등에 80여 명을 보내고, 중앙합동정보조사팀을 편성하려 했다는 의혹과 관련된 자료를 확보하기 위한 조치였다. 앞서 더불어민주당 윤건영 의원은 국정원이 계엄 상황을 대비해 ‘비상계엄 선포 시 OO국 조치사항’이라는 제목의 문서를 작성했다는 의혹을 제기했다.
