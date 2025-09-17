본문으로 바로가기
내 그림이 제일 멋지면 손!
동아일보
입력
2025-09-17 03:00
2025년 9월 17일 03시 00분
양회성 기자
16일 서울 광진구 뚝섬한강공원에서 열린 ‘어린이 미술소풍’에서 아이들이 알록달록 색칠한 도화지를 들어 보이며 환하게 웃고 있다. 이날 자양4동 관내 8개 어린이집 원아 200여 명이 가족·친구·바다 등을 주제로 그림을 그리고 페이스페인팅, 훌라후프 등 다양한 야외 놀이를 즐겼다.
양회성 기자 yohan@donga.com
