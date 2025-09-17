동아일보

내 그림이 제일 멋지면 손!

16일 서울 광진구 뚝섬한강공원에서 열린 ‘어린이 미술소풍’에서 아이들이 알록달록 색칠한 도화지를 들어 보이며 환하게 웃고 있다. 이날 자양4동 관내 8개 어린이집 원아 200여 명이 가족·친구·바다 등을 주제로 그림을 그리고 페이스페인팅, 훌라후프 등 다양한 야외 놀이를 즐겼다.

#어린이 미술소풍#야외 놀이
양회성 기자 yohan@donga.com
