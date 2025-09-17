연수구청장배 유소년 축구 ‘구미LM FC’ 우승

이달 13일부터 이틀간 펼쳐진 ‘제7회 연수구청장배 유소년 축구대회’가 ‘구미LM FC’의 우승으로 막을 내렸다.
16일 인천 연수구에 따르면 연수구가 주최하고 HA스포츠 엔터테인먼트가 주관한 ‘연수구청장배 유소년 축구대회’가 16개 팀이 참여한 가운데 13일부터 이틀간 연수구 용담공원에서 열렸다.
조별 예선 후 본선 토너먼트 방식으로 치러진 이번 대회에선 ‘구미LM FC’가 우승을 차지했다. 연수구청 유소년축구단이 준우승을, ‘송도FC’와 ‘대구 No.one FC’가 공동 3위를 각각 차지했다. 가장 뛰어난 활약을 펼친 선수에게 주어지는 최우수선수상의 영광은 우승팀인 ‘구미LM FC’의 김이안 군(10)에게 돌아갔다.
유소년 축구 저변 확대와 지역사회 축구 발전을 위해 마련된 이 대회는 올해로 7회째를 맞았다. 이번 대회에는 경상 지역에서 가장 많은 5개 팀이 참여했고, 충청·경기 지역에서 각 4개 팀이 참여했다. 인천에서는 2개 팀이, 호남 지역에서는 1개 팀이 참여해 경쟁을 펼쳤다.
연수구 관계자는 “앞으로도 유소년 축구 등 지역사회의 축구 환경이 더욱 발전할 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.
공승배 기자 ksb@donga.com
