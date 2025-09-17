치즈에서 짠맛 빼고 고소함 살려 한국인 입맛에 딱

전북 임실은 대한민국 치즈의 발상지이자 국내를 대표하는 치즈 고장이다. 오늘날 임실치즈의 명성은 1964년 벨기에 출신 지정환(본명 디디에 세스테번스·1931∼2019) 신부가 임실성당 주임 신부로 부임하면서 시작됐다. 그는 외국에서 배운 치즈 제조 방법을 활용해 산양유로 치즈 만들기에 나섰고 1967년 대한민국 최초로 치즈 생산에 성공했다. 임실치즈는 반세기를 지나면서 외국 제조법에서 벗어나 독자적인 기술력을 쌓으며 세대를 아우르는 사랑받는 식품으로 자리 잡았다.
임실치즈는 짠맛이 강한 외국산 치즈에 비해 고소하고 담백한 맛이 특징이다. 단백질, 지방, 비타민은 물론 양파, 단호박, 아몬드 등을 넣어 풍미를 높인 제품도 있다. 찢어 먹거나 구워 먹는 치즈는 물론 임실치즈를 활용한 핫도그, 햄, 유산균 음료도 판매된다.
다이어트, 혈당 조절, 뼈 건강에 좋은 무가당 요거트와 ‘갈색 젖소’로 불리는 저지종 젖소 원유를 활용한 숙성 치즈도 인기다.
임실군은 특색 있는 제품 개발을 위해 임실치즈&식품연구소를 설립하고 12곳 유가공업체에서 생산하는 유제품의 품질을 철저히 관리한다. 한국인 입맛에 맞춘 치즈뿐 아니라 우수한 균주를 활용한 기능성 치즈도 개발 중이다. 또한 ‘임실N치즈’라는 공동 브랜드를 만들어 대한민국 대표 브랜드로 성장시켰다.
임실군은 치즈 만들기 등 다양한 체험이 가능한 치즈테마파크를 조성해 매년 전국에서 수백만 명이 찾는 명소로 만들었으며 매년 가을 치즈 축제를 열어 임실치즈를 대내외에 알리고 있다. 올해 축제는 10월 8∼12일 열린다. 임실치즈와 유제품은 임실엔치즈 홈페이지나 네이버 스마트스토어에서 구매할 수 있다.
