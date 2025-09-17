100년 재배기술로 기른 고당도 전주 배

시원하고 달콤한 배는 감기, 해소, 천식 등 기관지 질환에 효과가 있으며 배변과 이뇨 작용에도 도움을 준다. 배는 전북 전주를 대표하는 5대 농특산물 가운데 하나다.
전주에서 생산되는 배는 국내는 물론 해외에서도 인기가 높다. 그 비결은 재배 환경에 있다. 전주는 낮과 밤의 기온·습도 차가 크고 강우량도 배 재배에 적합하다. 이런 환경이 전주 배의 높은 당도와 풍부한 과즙을 만든다. 여기에 국내 최초의 집산지로서 100여 년의 재배 기술이 더해져 맛을 배가시킨다.
전주 배는 200여 농가에서 연간 5000t을 생산하며 추석을 전후한 9∼10월에 수확한다. 차례상 과일로도 좋고 감사의 마음을 전하는 선물용으로도 인기다. 지역 농협 하나로마트와 로컬푸드 직매장에서 구매할 수 있다.
‘전주 이강주’는 조선시대 3대 명주 가운데 하나로 향토문화재 6호이자 대한민국명인 9호로 지정돼 있다. 이강주는 배의 청량감과 생강의 알싸한 맛, 강황이 더하는 노란빛, 계피, 아카시아꿀이 어우러져 독특한 향과 맛을 낸다. 마신 뒤 뒷맛이 깔끔해 명절 가족 모임 건배주나 품격 있는 선물로 적합하다. 한옥마을 전통술박물관, 전국 대형마트, 네이버 스토어, 전통 주류 온라인 판매 채널에서 구입할 수 있다.
전주에는 배와 이강주 외에도 다양한 농특산물이 있다. 바이전주 홈페이지에서 엄선한 원재료로 만든 참기름·들기름, 쌀, 김치, 부각 등 제품 설명과 구매 링크를 확인할 수 있다.
