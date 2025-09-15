본문으로 바로가기
성내 '서울형 키즈카페' 내달 1일 개관
동아일보
입력
2025-09-15 03:00
2025년 9월 15일 03시 00분
양회성 기자
9일 서울 강동구 공공형 실내놀이터 ‘서울형 키즈카페 성내2동점’을 찾은 어린이와 부모들이 놀이를 즐기고 있다. 이곳은 1, 2층 규모로 미술체험 공간 ‘아뜰리에 스튜디오’와 우주 탐험 테마 놀이공간을 갖췄다. 다음 달 1일 정식 개관한다. 이용료는 영유아 2000원이다.
#서울형 키즈카페
#공공형 실내놀이터
#어린이 놀이
양회성 기자 yohan@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
