성내 ‘서울형 키즈카페’ 내달 1일 개관

9일 서울 강동구 공공형 실내놀이터 ‘서울형 키즈카페 성내2동점’을 찾은 어린이와 부모들이 놀이를 즐기고 있다. 이곳은 1, 2층 규모로 미술체험 공간 ‘아뜰리에 스튜디오’와 우주 탐험 테마 놀이공간을 갖췄다. 다음 달 1일 정식 개관한다. 이용료는 영유아 2000원이다.

양회성 기자 yohan@donga.com
