서울시, 지하공간 작업자 위한 ‘서울형 안전조끼’ 제작-배부

가스측정기·보디캠 등 장비 수납 가능한 통합형 설계
서울시가 맨홀 등 지하공간에서 일하는 작업자의 안전사고를 예방하기 위해 모든 필수 장비를 수납할 수 있는 ‘서울형 안전조끼’를 제작, 공공 공사장에 우선 배부한다.
시·자치구 공공 공사장에 우선 배부…민간 확대도 검토
서울시는 14일 가스농도측정기, 보디캠 등 지하 작업 필수 장비를 넣을 수 있는 통합형 안전조끼를 제작해 시·자치구 공공 지하공사 현장 작업자들에게 이달 안으로 배포할 계획이라고 밝혔다.
지하공간 작업자는 가스농도측정기, 무전기, 구명밧줄 등 여러 장비를 지참해야 하지만 기존 작업조끼는 주머니 수가 부족하거나 크기가 맞지 않아 장비를 임시로 벨트 등에 부착하는 경우가 많았다. 이 때문에 작업 도중 장비가 손상되거나 분실되는 사고가 잦았다.
이번에 배포되는 서울형 안전조끼는 가스농도측정기·보디캠·무전기·구명밧줄 등 장비를 안전하게 넣거나 부착할 수 있는 전용 주머니를 갖춘 통합형 보호장비다. 서울시는 제작 과정에서 자치구 감독 공무원과 현장 작업자의 의견을 수렴했으며, 각 주머니에 장비명을 표기해 현장에서 혼선 없이 사용할 수 있도록 했다.
서울시는 우선 시와 자치구가 시행하는 공공 지하공사 작업자들에게 안전조끼를 보급하고, 효과를 검증한 뒤 민간 현장으로 확대하는 방안도 검토할 계획이다. 시 관계자는 “서울형 안전조끼 보급으로 지하공간 작업 중 발생할 수 있는 질식·익사 등 사고를 예방하고 작업자의 안전성을 크게 높일 것으로 기대한다”고 말했다.
