영동서 가야금-거문고 연주 체험하세요

우리 국악의 아름다움을 전 세계에 알리기 위한 첫 국악 박람회인 ‘2025 영동세계국악엑스포’가 12일 충북 영동군 레인보우힐링관광지와 국악체험촌 일원에서 개막한다.
‘국악의 향기, 세계를 물들이다’라는 주제 아래 다음 달 11일까지 열리는 이 행사에서는 국악의 전통과 현대를 잇는 다양한 공연과 체험 프로그램, 국악 산업의 미래를 보여주는 전시관, 세계 전통음악 교류 등 국악의 대중화와 세계화를 위한 내용들로 채워졌다.
메인 행사장은 K팝의 뿌리인 국악의 역사와 확장성을 엿볼 수 있는 △국악주제관&세계음악문화관 △미래국악관 △국악산업진흥관 등 3개로 구성됐다.
국악주제관&세계음악문화관은 국악의 어제와 오늘을 소개하고 국악의 확장성을 탐구하는 내용으로 이뤄졌다. 국악과 해외 전통음악·문화를 비교 체험·전시하고, 인터랙티브 미디어아트와 인공지능(AI), 증강현실(AR) 체험 콘텐츠를 통해 볼거리와 즐길 거리를 제공한다. 미래국악관은 국립중앙과학관과 협력해 조선의 악기를 과학적으로 해석해 미래세대에 대한 교육적 측면을 제시한다. 국악산업진흥관은 국내 국악산업 기업과 기관, 신진 국악인들을 위한 정보 교류와 소통, 홍보의 장으로 구성됐다.
세계 30개국의 민속음악을 감상하는 공연과 13개 기능 분야 장인들의 시연이 펼쳐지는 무형유산 체험존이 운영된다. 가야금, 거문고 등을 직접 연주해 볼 수 있고, 해외 참가국의 전통의상과 악기, 공예품 체험도 가능하다.
조직위는 국내외 관람객 100만 명 유치를 목표로 버스 200대 등 4600여 대의 차량을 수용하는 주차시설을 확보하고, 4개 노선의 셔틀버스를 운행해 행사장 접근성을 높인다는 계획이다. 입장료는 성인 1만 원(20명 이상 구매 시 7000원), 청소년 7000원, 어린이 5000원이다. 행사장 안 교환소(2곳)에서 지역화폐(영동사랑상품권) 2000원과 교환할 수 있다. 정영철 영동군수는 “세계인에게 국악의 매력을 알리고 우리 문화의 힘을 보여주는 행사를 만들겠다”고 말했다.
엑스포 기간 국악체험촌과 와인터널 일원에서는 ‘2025영동난계국악축제’와 ‘제14회 대한민국와인축제’가 동시에 열린다. 우리나라 3대 악성(樂聖) 중 한 명인 난계 박연을 기리는 난계국악축제는 군립 난계국악단 공연, 종묘제례 시연, 국악기 연주·만들기 체험 등으로 꾸며진다. 와인축제는 ‘치유와 여유’를 주제로 와인 시음·판매, 재즈와 클래식 갈라쇼, 치유 테라피 체험, 감성 쉼터 등이 운영된다.
