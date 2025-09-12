안동소주-종갓집 가양주 맛보러 오세요

오늘부터 ‘안동 전통주’ 박람회
경북 안동 전통주 박람회가 12일부터 14일까지 상아동 월영교 일원에서 펼쳐진다.
칵테일 경연대회 수상작 선봬
관광거점도시 육성 사업의 일환으로 마련된 이번 박람회에는 농암종택을 비롯해 학봉종택, 노송정 등 경북 11개 종가 가양주와 안동소주, 옹천막걸리, 안동맥주 등 모두 27개 기업의 술이 출품된다.
안동시와 전통주 생산 업체는 행사 첫날 뉴질랜드, 베트남 등에서 온 해외 주류 바이어와 전통주 수출 및 공동 홍보를 위한 업무협약을 맺는다.
뉴질랜드 현지 주류 독점 유통업체인 핸콕스는 이번 박람회에 맞춰 안동 지역 주류 업체들과 수출 협의를 진행해 왔다. 지난해 업무협약을 통해 명인안동소주가 베트남 수출을 시작한 데 이어 올해도 안동 전통주 수출 확대에 기여할 것으로 기대된다.
현장에서는 술을 구매해 코키지(Corkage)로 간단한 핑거푸드와 함께 즐길 수 있는 전통주 달빛주담도 운영한다. 전통주 칵테일 경연대회 수상작도 맛볼 수 있다. 안동시 관계자는 “이번 박람회를 통해 귀한 손님을 대접하는 마음이 담긴 안동의 술을 맛보시길 권한다. 또 전통주 수출 기반을 구축할 수 있는 의미 있는 시간이 될 것으로 기대한다”고 말했다.
명민준 기자 mmj86@donga.com
