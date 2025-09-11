본문으로 바로가기
메밀꽃 만개한 들판… 초가을 정취 물씬
동아일보
입력
2025-09-11 03:00
2025년 9월 11일 03시 00분
신원건 기자
10일 인천 연수구 선학동 청보리동산을 찾은 주민이 하얀 메밀꽃밭에서 초가을의 정취를 즐기고 있다. 최저 기온이 영상 20도를 밑도는 지역이 많아졌지만 이날 서울 낮 최고 기온이 32도까지 오르면서 일교차가 큰 날씨가 당분간 이어질 것으로 보인다.
#메밀꽃
#초가을
#날씨
인천=신원건 기자 laputa@donga.com
