한강공원 ‘지붕 없는 미술관’

10일 서울 광진구 자양동 뚝섬한강공원에서 열린 ‘제2회 서울조각페스티벌’을 찾은 관람객들이 전시된 조각을 살펴보고 있다. 서울시는 11월 30일까지 100여 점의 야외 조각품을 선보인다.

양회성 기자 yohan@donga.com
