강릉 가뭄에 쏟아진 전화…호텔직원 “우린 예언가가 아니다”

강원 강릉 지역의 극심한 가뭄 여파로 호텔 직원이 여행객들의 과도한 문의와 부당한 화풀이에 시달리고 있다고 토로했다. “호텔 직원은 예언가가 아니다”라는 호소에 누리꾼들의 공감이 이어졌다.
■ 가뭄 속 폭주하는 전화…“미래 예측 못한다”
8일 한 온라인 커뮤니티에는 “강릉 호텔에서 일하는 사람입니다. 간곡히 좀 부탁드립니다”라는 제목의 글이 올라왔다.
작성자 A 씨는 “가뭄으로 여행을 앞둔 손님들의 문의 전화가 빗발치고 있다”며 “이해는 되지만 제발 화는 내지 말아 달라”고 호소했다.
그는 “체크인을 15일 앞두고 ‘그때 물이 나오냐’고 묻지만 저희도 뉴스로 상황을 파악할 뿐 예측할 수 없다”며 “미래를 알 수 없다고 화내는 건 부당하다”고 토로했다.
또 “보름 뒤 식당·시장·관광지가 문을 여는지 시민이 어떻게 다 알겠느냐”며 “다짜고짜 직원 이름이나 책임자를 캐묻는 경우도 잦다”고 덧붙였다. A 씨는 “호텔 직원은 가해자가 아니다. 예언가는 더더욱 아니다. 상식과 예의를 지켜 달라”고 강조했다.
■ “취소하면 될 일”…누리꾼들 반응은?
해당 게시글을 본 누리꾼들은 “그냥 예약 취소하고 환불 받으면 될 일을 왜 화내냐”, “호텔 직원들에게 화풀이할 이유가 없다”등의 반응을 보였다.
■ 강릉 가뭄, 저수율 12%…정부 긴급 급수 투입
한편 9일 오전 기준 강릉 생활용수의 87%를 담당하는 오봉저수지 저수율은 12.2%로, 전날보다 0.2%포인트 더 떨어졌다. 평년(약 70%)의 17% 수준에 불과하다.
행정안전부에 따르면 이날 오전 10시 기준 강릉 지역 저수지 11곳에 가뭄 위기경보가 발령 중이다. 이 가운데 ‘심각’ 단계가 7곳, ‘경계’ 단계가 4곳이다. 또 9일 하루 동안 차량 573대, 함정 3척, 군 헬기 5대 등이 동원돼 총 1만5219t의 물이 오봉저수지와 홍제정수장에 공급됐다.
황수영 기자 ghkdtndud119@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0