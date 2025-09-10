서울대병원 노조, 17일부터 파업…“의사 성과급제 폐지, 간호인력 충원해야”

서울대병원 노동조합이 인력충원, 임금인상, 임금체계 개편 등을 요구하며 17일 파업하기로 했다. 전국민주노동조합총연맹 서울대병원분회는 10일 기자회견을 열고 “5~9일 진행된 쟁의행위 찬반투표에서 압도적 찬성으로 총파업 결의했다”고 밝혔다. 서울대병원분회는 의사를 제외한 간호사, 의료기사 등으로 구성돼 있다. 이들은 △환자 안전 위한 인력 충원 △실질임금 인상 △임금 체계 개편 △의사 성과급제 폐지 등을 요구했다.
서울대병원 노조 관계자는 “과잉 진료를 유발하고 수익 중심 의료행태를 조장해 환자 의료비 부담과 진료 질 저하를 초래하는 의사 성과급제를 폐지해야 한다”며 “중견 간호사들이 진료지원(PA) 간호사로 빠지면서 신규 비율이 높아짐에 따라 1년차 간호사가 신규 간호사를 가르치는 상황까지 발생해 환자 안전이 위험하다”고 주장했다.
지난해 서울대병원 노동조합은 무기한 파업을 예고했지만 노사 잠정 합의로 철회됐다. 2023년에는 파업 7일 만에 임금 단체협약이 타결되면서 파업이 종료됐다. 전북대병원, 충남대병원, 경상국립대병원 등 상당수 국립대병원들은 올해 임금 단체협약에 최종 합의했다. 다만 일부 국립대병원 노동조합은 현재 파업을 추진 중인 것으로 알려졌다.
