中 전투식량 싣고 온 고무보트, 밀입국 선박이었다…중국인 검거

제주도 앞바다에서 발견된 정체불명의 고무보트가 밀입국선박으로 확인됐다. 경찰은 밀입국자 1명을 검거했다.
9일 제주서부경찰서에 따르면 전날 오후 6시 30분경 서귀포시 소재 모텔에서 중국 국적 밀입국자 A 씨(40대)가 긴급체포됐다.
A 씨는 출입국관리법 위반 혐의로 조사를 받고 있다. 경찰은 A 씨와 함께 제주에 밀입국한 나머지 인원들을 쫓고 있다.
■ 제주 용수리 해안서 ‘고무보트’ 발견
지난 8일 오전 7시 56분경 제주시 한경면 용수리 해안가에서 ‘미상 고무보트가 있다’는 신고가 경찰에 접수됐다.
인근 주민에 의해 발견됐을 당시 고무보트에는 승선원은 없었다. 보트에는 90마력 선외기와 전동추진기가 탑재돼 있었다.
■ 보트에 중국어 표기 전투식량
고무보트에 유류통 20L(초록색) 9개, 55L ·25L(빨간색) 각 1개 등 대량의 유류가 적재된 것이 확인돼 장거리 항해 가능성이 제기됐다.
또 국내에선 찾아볼 수 없는 중국어 표기 빵 등 전투식량이 구비돼 있었다. 구명조끼 6벌과 낚싯대 2대 등도 실려있었다. 이를 토대로 밀입국에 무게를 두고 조사가 진행됐다.
해경과 경찰, 군 방첩부대는 고무보트를 인양해 합동조사를 벌이고 있다.
최재호 기자 cjh1225@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0