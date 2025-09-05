“주말 집중호우” 경기도, 재대본 6일 오후 8시 비상 1단계

경기도가 주말 집중호우가 예상되자 6일 오후 8시를 기해 재난안전대책본부 비상 1단계를 발령하고 본격 대응에 나선다.
5일 경기도에 따르면 6일 새벽부터 7일 오전까지 도 전역에 낙뢰와 돌풍을 동반한 많은 비가 내릴 전망이다. 기상청은 6일 늦은 밤부터 7일 아침 사이 경기남부지역을 중심으로 최대 100㎜ 이상의 호우를 예보했다.
김동연 경기도지사는 이날 “재난 대응은 과잉대응이 원칙”이라며 철저한 사전대비와 신속한 대응으로 인명 피해 방지·재산 피해 최소화에 철저를 기하라며 특별지시를 내렸다.
또 공문을 통해 ▲부단체장 중심의 선제적 상황판단회의를 통한 현장 대응력 확보 ▲선행강우로 피해가 우려되는 위험시설 사전 예찰·점검 ▲7~8월 호우 피해 응급복구 사업장, 침수 피해 복구지역 등 2차 피해 예방을 위한 사전 정비 ▲산간계곡, 하천지역 펜션, 야영장, 차박 행락객 피해 예방을 위해 재난예경보시스템·민방위경보시설 등을 활용해 통제와 대피 안내를 지시했다.
비상 1단계에 따라 재난안전대책본부는 자연재난대책팀장이 재난상황 관리를 총괄하며, 자연재난과·도로안전과 등 풍수해 관련 부서 35명이 비상근무에 돌입한다.
하천과·산림녹지과 등은 자체상황실도 추가로 운영하며, 각 시군의 도로·산사태 등 호우 피해 상황을 신속히 파악해 현장을 지원한다.
도는 하천, 계곡, 지하차도 등 호우 취약시설을 사전에 점검하고, 피해 우려지역에 대한 예찰·통제를 병행하고 있다. 특히 7월 집중호우로 인명 피해가 발생했던 가평 지역을 포함해 도내 야영장, 펜션 등 행락지에 대해 관리인 사전연락과 안내문자 등 특별 관리체계를 가동 중이다.
추대운 경기도 자연재난과장은 “이번 주말 행락객들께서는 계곡, 하천 등 위험지역에 접근을 삼가 주시고, 위험 기상에 따른 사전통제 및 대피 안내 시 모두의 생명과 안전을 위해 적극 협조해 주시기 바란다”며 주의를 당부했다.
