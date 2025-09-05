전북, 올해 농촌 유학생 65명 받았다

전북 농촌지역 소규모 학교가 농촌 유학으로 활기를 되찾고 있다. 전북교육청은 올해 1·2학기를 합쳐 65명의 농촌 유학생을 유치해 총 257명의 학생이 도내 학교에 다니고 있다고 4일 밝혔다.
전북교육청에 따르면 농촌 유학생은 프로그램 도입 첫해인 2022년 27명에서 2023년 84명, 2024년 163명으로 매년 큰 폭의 증가세를 이어가고 있다. 지역별로는 경기 90명, 서울 87명, 전남 9명, 인천 8명, 대전·울산 각 5명 등이다.
농촌 유학이 성장세를 보이는 이유에 대해 전북교육청은 학교별로 특색 있는 프로그램을 운영하고 유학생 지원을 강화한 덕분이라고 분석했다. 여기에 지방자치단체들이 유학생의 안정적 정착을 위해 가족 체류형, 홈스테이형, 유학센터형 등 가정 여건에 맞는 다양한 형태의 농촌 유학을 지원한 점도 긍정적인 영향을 준 것으로 보고 있다.
학교별 특색 프로그램을 보면 진안 조림초는 아토피 학생 맞춤형 건강 지원과 숲 체험, 군산 술산초는 역사 탐방과 승마 체험, 익산 웅포초는 골프와 생태 체험을 운영하고 있다. 정읍 이평초는 탄소중립 실천 학교와 인공지능(AI) 교육을, 김제 성덕초는 ‘같이 그린(Green) 미래’ 프로젝트를 통해 높은 호응을 얻고 있다.
