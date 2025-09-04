오늘부터 광주서 ‘박물관-미술관 박람회’ 개최

7일까지… 뮤지엄 투어버스도 운영
광주시는 4일부터 7일까지 김대중컨벤션센터에서 열리는 2025 박물관·미술관 박람회 성공 개최를 위해 적극적인 지원에 나선다.
박람회는 문화체육관광부가 주최하고 한국박물관협회와 광주관광공사가 주관한다. ‘변화하는 사회와 박물관·미술관의 도전’을 주제로 국내외 145개 기관이 참여해 340여 개의 전시·체험 부스를 선보인다.
행사 기간 약 2만 명의 관람객이 광주를 찾을 것으로 예상된다. 박람회에선 인공지능(AI)과 미디어 신기술을 접목한 미래 박물관의 비전도 제시될 예정이다.
광주시는 문화체육관광부와 협력해 행사장 확보, 숙박·교통·맛집 등 각종 편의 정보를 제공하고 공공 대형 전광판 및 미디어 파사트를 활용한 홍보 지원 등 종합적인 대책을 마련했다.
시는 박람회 기간 광주디자인비엔날레가 동시에 열리는 점을 활용해 광주관광공사와 함께 지(G)-뮤지엄 투어버스를 운영한다.
이를 통해 예술과 문화유산이 결합된 도시로서 광주의 매력을 선보일 계획이다. 시는 이번 박람회를 통해 지역 문화예술계에 활력을 불어넣고 문화, 마이스 산업이 함께 성장하는 계기를 마련할 것으로 기대하고 있다.
전은옥 광주시 문화체육실장은 “박물관·미술관 박람회가 문화 예술과 스포츠가 어우러지는 특별한 도시축제로 거듭날 수 있도록 지원하고, 아시아문화 중심도시로서의 가치를 높이는 데 힘쓰겠다”라고 말했다.
