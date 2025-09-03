서울시, 29개 AI모델 업무에 활용한다

상황별 맞춤형 사용 길 열려
앞으로 서울시 공무원들은 챗GPT와 제미나이 등 29개 인공지능(AI) 모델을 업무에 활용할 수 있게 된다. 지금까지는 ‘구독제’ 방식으로 지정된 AI 모델 한 개만 이용할 수 있었지만, 앞으로는 업무 특성에 맞는 다양한 모델을 선택할 수 있도록 폭넓게 개방된다.
서울시는 3일 조직 단위 사용량에 따라 비용을 지불하는 생성형 AI 용량제 서비스 ‘서울AI챗’을 도입한다고 밝혔다. 지난해에는 일부 직원들을 대상으로 구독제 방식의 AI 시범 운영을 진행했으나, 지원 인원(570명)을 훌쩍 넘어 3~4배의 신청자가 몰리며 수요가 높게 나타난 바 있다.
구독제 시범 사용자들은 아이디어 획득(28%), 자료 조사(27%), 문서 작성(19%) 등 다양한 업무에 AI를 활용했다. 특히 참여자의 90% 이상이 챗GPT를 선택해 사용한 것으로 집계됐다.
이번에 도입되는 ‘서울AI챗’은 구독제와 달리 특정 모델에 국한되지 않는다. 챗GPT·클로드·제미나이·퍼플렉시티·라마·그록 등 총 29개 모델을 상황에 맞게 활용할 수 있다. 예컨대 문서 작성·요약은 클로드, 실시간 검색은 퍼플렉시티·제미나이, SNS 최신 트렌드 분석은 그록 등 모델별 특화 기능을 업무에 맞춰 선별적으로 사용할 수 있다.
강옥현 서울시 디지털도시국장은 “이번 시범 사업은 기존 구독제의 한계를 넘어 전 직원이 생성형 AI를 본격적으로 업무에 활용할 수 있도록 한 것”이라며 “AI를 시민이 체감할 수 있는 행정 도구로 발전시켜, 서울시의 AI 행정을 전국 최초를 넘어 전국 표준으로 확립해 나가겠다”고 말했다.
오승준 기자 ohmygod@donga.com
