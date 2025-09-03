1000원으로 축구 보고 바다열차 탄다

인천 10월 ‘천원 문화티켓’ 진행
인천시가 다음 달 시민 5400여 명에게 예술공연, K리그 축구 경기 티켓 등을 1000원에 판매하는 ‘천원 문화티켓’ 사업을 시행한다.
예술공연-시티투어버스도 포함
시는 다음 달을 ‘대시민 문화의 달’로 정하고 이 같은 사업을 추진한다고 2일 밝혔다. 사업은 예술공연 관람, K리그 축구 경기 관람, 시티투어버스·월미바다열차 탑승 등 세 가지 분야에서 진행된다.
먼저 예술공연 분야는 1800여 명의 인천 시민과 800여 명의 유아 및 초등학교 저학년생을 대상으로 이뤄진다. 다음 달 열리는 ‘시립합창단 기획연주회’, ‘시민의 날 음악회’ 등 4개 공연에 대해 이달 11일부터 온라인 예매를 통해 티켓을 1000원에 구입할 수 있다.
시는 또 10월 26일 인천에서 열리는 K리그 인천유나이티드와 경남FC 경기 티켓을 만 13∼18세 청소년 2000여 명에게 1000원에 판매한다. 해당 경기 티켓은 다음 달 22일부터 온라인으로 예매할 수 있다.
시는 10월 한 달간 북한이탈주민 300명과 지역아동센터·양육시설 아동 500명을 대상으로 인천 시티투어버스와 월미바다열차 탑승 할인 혜택도 제공한다.
시는 해당 사업을 내년에는 5월 가정의 달과 10월 시민의 날 등 연 2회로 확대해 운영할 예정이다. 시 관계자는 “문화의 문턱을 낮춰 시민들이 일상 속에서 문화 활동을 즐길 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.
공승배 기자 ksb@donga.com
