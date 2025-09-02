[단독]한달만에 또…신세계본점 이어 면세점 폭파 위협

서울 중구 신세계면세점 본점에 대한 폭파 신고가 들어와 소방이 출동했다.
2일 소방 등에 따르면 이날 오후 3시 22분경 경찰은 “‘(중구) 회현동 신세계면세점 본점 건물을 폭파하겠다’는 게시글을 인스타그램에서 발견했다”는 신고를 받았다. 구체적인 폭파 예고 시간 및 위치는 알려지지 않았다.
이후 경찰은 소방에 즉각 협조를 요청했으며 소방은 오후 3시 35분 소방차 9대와 인력 42명을 출동시켰다. 소방 관계자는 “지난달 5일 신세계백화점 폭파 위협이 허위로 밝혀진 것도 있어 이전만큼 많은 인력을 보내진 않았을 것”이라고 말했다.
이번에 신고가 들어온 신세계면세점 본점 건물은 신세계백화점 본점 건물과 인접해 있다. 앞서 지난달 5일엔 백화점 본점 건물에 대해 한 허위 폭파 위협 신고가 들어와 소방차 37대와 대원 139명이 출동하고 긴급구조지원단 구성이 발령된 바 있다.
정서영 기자 cero@donga.com
