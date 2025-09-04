“나도 유치원생이야”…손인형 들고 무대에 선 70대 [따만사]

“며칠 전 수술했는데도 연습에 나왔어요. 누워 있는 것보다 여기가 훨씬 좋아요.” 80대 어르신이 손에 인형을 끼우고 무대에 선다. 어린이집 아이들은 숨을 죽이고 기다린다. 이야기가 시작되면, 세대의 간극은 인형 너머로 사라진다.
서울 강남의 논현노인복지관에서 활동하는 ‘이야기 지니’ 봉사단. 평균 연령 60~80대인 어르신들이 강남 내 유치원을 찾아가 손인형극과 구연동화를 펼친다. 2017년을 시작으로 지금까지 이어지고 있다. 이들은 아이들에게 웃음을, 자신에게는 ‘두 번째 사회’를 선물한다.
‘이야기 지니’에서 활동 중인 세 어르신(이순자, 나정순, 박정례)을 만났다. 오랜 시간 함께 해온 분도, 늦게 합류한 분도 있었다. 활동을 시작한 이유는 저마다 달랐다. 손주와 더 잘 소통하고 싶어서, 혼자 있는 시간이 적적해서. 그렇게 시작한 일이 어느새 7년째, 지금은 어르신들의 일상이 되었다.
“씻고 나오게 돼요”… 일상에 활기를 불어넣는 무대
“집에만 있으면 누워서 테레비(텔레비전)만 봐요. 근데 여기 약속이 생기면 씻고 나오게 되잖아요. 그게 좋은 거예요.” 봉사단의 회장직을 맡고 있는 나정순 씨가 말했다. “다른 건 몰라도 어린이집 가는 날은 절대 안 빠진다”며 이순자 씨도 조용히 거들었다.
김수연 기자 xunnio410@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0