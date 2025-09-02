[종로구] 제도권 밖 취약계층도 세심하게 복지 챙긴다

위기가구 발굴 복지 서비스 확대
종로구(구청장 정문헌)가 제보를 통해 냉방기 없이 거주하는 어르신 댁에 에어컨 설치를 긴급 지원하는 등 제도권 복지에서 제외된 취약계층으로 복지 서비스를 확대 제공한다.
취약계층에 에어컨 설치 지원
위기가구 제보 채널 상시 운영
‘하동 보드미’ 사업은 폭염 등 계절별 복지 사각지대를 집중 지원하는 종로구의 핵심 사업으로, 올해 40가구를 포함해 총 593가구에 벽걸이형 에어컨 설치를 지원해왔다.
구는 우선 지원 대상이 아니더라도 위기가구 제보 채널 등을 활용해 한층 촘촘한 복지 서비스를 제공한다. 연중 운영되는 ‘종로 복지상담센터’ 및 카카오톡 채널 ‘종로선한이웃’을 통해 누구나 주변 위기가구를 제보할 수 있다. 이웃 가정을 정기 방문해 고독사 예방과 생활 안전을 확인하는 ‘위기가구 다시살핌단’도 60명 규모로 운영한다.
정 구청장은 “주민 한 사람 한 사람의 어려움을 살피며 사회적 약자를 위한 세밀한 안전망 구축에 최선을 다하겠다”고 말했다.
김수진 기자 genie87@donga.com
