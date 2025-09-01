동아일보

11월 13일까지 서울미디어시티비엔날레

  • 동아일보
지난달 26일 서울 중구 서울시립미술관을 찾은 시민들이 ‘강령: 영혼의 기술’을 주제로 열리는 제13회 서울미디어시티비엔날레 전시를 관람하고 있다. 11월 13일까지 계속되는 비엔날레는 ‘현대미술에서 정신적이고 영적인 경험은 어떤 역할을 해왔는가’란 근원적 질문에서 출발한 작품들을 선보인다.

#서울미디어시티비엔날레#현대미술#전시
홍진환 기자 jean@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
