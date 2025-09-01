한강버스도 기후동행카드로 마음껏 타세요

한강버스 이용 가능한 기후동행카드 출시
앞으로 기후동행카드를 이용하면 한강버스를 무제한으로 탈 수 있게 된다. 기후동행카드는 서울시에서 출시한 교통 정액권으로, 일정 금액을 내면 30일 동안 서울시와 인근 지역의 지하철 및 버스를 무제한 이용 가능하다.
자녀 셋 다자녀-청소년 할인 혜택도 도입
서울시는 9월 14일부터 한강버스 이용이 가능한 기후동행카드를 출시한다고 31일 밝혔다. 기존 기후동행카드 요금에 5000원을 추가하면 된다. 대중교통을 무제한 이용할 수 있는 기후동행카드가 6만2000원이라면, 6만7000원을 내면 한강버스까지 이용할 수 있다. 30일권으로 출시되며 수요 분석을 통해 단기권 출시도 검토할 예정이다. 14일부터 사전 충전해 한강버스가 개통하는 18일부터 이용할 수 있다.
다자녀 부모와 청소년 등 기후동행카드 할인 대상도 확대한다. 다자녀는 2명 이상의 자녀가 있는 가구에 해당된다. 자녀 1명은 만 18세 이하여야 한다. 30일간 사용할 수 있는 대중교통 전용권 기준 5만5000원(2자녀), 4만5000원(3자녀)이다.
만 13∼18세 청소년들은 그동안 성인과 동일한 비용을 지불해야 했지만 일반 대중교통권(6만2000원)보다 7000원 저렴하게 이용할 수 있게 됐다.
서울시민뿐만 아니라 경기 김포·남양주·구리·과천·고양·성남·하남 거주 주민 등 기후동행카드 정책에 참여하는 지방자치단체 주민도 할인 혜택을 받을 수 있다. 여장권 서울시 교통실장은 “할인 확대와 한강버스 권종 신설이 시민들의 대중교통 이용을 촉진하고 친환경 생활을 확산하는 계기가 될 것으로 기대한다”며 “앞으로도 시민이 체감할 수 있는 교통정책을 지속적으로 발굴해 이용 편의를 높여 나가겠다”고 밝혔다.
