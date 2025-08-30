작은 관에 담아 마지막 작별… 반려동물 장례 문화 확산

[위클리 리포트] 반려인 1500만 시대, 반려동물과 이별하는 법… 사람 장례처럼 의례화되는 추세
카페형 화장장-온라인 추모관 등장… 장례지도사도 자격증 등 전문화
현행법상 사체는 여전히 ‘폐기물’… ‘매장은 불법’ 몰라 뒤늦게 화장 의뢰
수도권에 시설 쏠려 ‘원정 장례’도… 주민 반대에 신규 건립 무산 빈번
민간 업체 서비스 수십만 원 호가… “공공 주도 장묘 인프라 확충 시급”
《반려동물, 사별 그 이후
반려동물이 가족이 된 시대, “장례도 가족처럼 치러주고 싶다”는 보호자들이 늘면서 관련 산업이 커지고 있다. 하지만 반려동물 장례는 아직 제도 밖에 있다. 반려의 끝을 책임질 제도적 장치, 심리 지원이 필요하다는 지적이 나온다.》
“십수 년간 키운 반려동물을 떠나보내는 슬픔의 강도는 자식을 잃는 것과 다르지 않습니다.”
27일 오전 경기 남양주시의 반려동물 장례식장 ‘펫포레스트’. 7년 차 반려동물 장례지도사 김영덕 점장이 추모실에 놓인 촛불을 정리하며 말했다. 분위기는 여느 장례식장 못지않게 엄숙했다. 검은 정장을 입은 장례지도사가 80cm 남짓한 크기의 오동나무관을 들고 화장로로 향했다. 반려견을 잃은 가족은 슬픔이 가득한 얼굴로 뒤따랐다. 추모실 앞 전광판에는 ‘쿠키’(가명)라는 이름과 함께 갈색 푸들의 사진을 띄웠다. 김 점장은 “강아지, 고양이뿐만 아니라 햄스터, 거북이, 토끼 등 다양한 반려동물을 잃은 보호자가 이곳을 찾는다”고 말했다.
국내 반려동물 양육 인구가 1500만 명을 넘어선 현재, 반려동물과의 이별은 단순한 사체 처리에서 벗어나 사람의 장례처럼 의례화되고 있다. 상실의 충격을 상담으로 보듬는 흐름도 확산하는 추세다. 반려인이 늘어난 만큼 ‘반려의 끝’을 제도적으로 책임지는 장례 인프라 확충과 심리적 지원 체계 마련이 필요하다는 목소리가 나온다.
● “반려동물은 가족”… 애도와 추모 담아 장례
반려동물도 가족으로 여기는 시대, 장례 절차 역시 사람과 크게 다르지 않았다. 보호자가 반려동물 장례식장을 찾으면 가장 먼저 상담실로 안내된다. 이곳에서 유골함, 수의 등 추모용품을 선택하고, 유골 보관 방식 등을 결정한다. 이후 염습(씻김)과 안치가 이뤄진다. 보호자가 원하면 참관할 수도 있다. 사전에 준비한 사진과 애착 물품으로 추모 공간을 꾸미고, 개별 추모실에서 작별 인사를 나눈다. 보호자의 종교에 따라 십자가나 불상을 준비하기도 한다.
보호자는 화장 과정에도 동행할 수 있다. 1시간가량 화장이 이뤄진 뒤 장례지도사는 유골을 분골해 봉안한 뒤 보호자에게 전달한다. 장례 비용은 평균 25만∼35만 원 선이다. 최근에는 유골을 가공해 보석으로 만드는 ‘메모리얼 스톤’ 서비스도 등장했다. 박근정 펫포레스트 총괄사업본부장은 “단순히 사체 소각이 아니라 애도와 추모의 의식으로 변모하고 있다”고 말했다.
최근 반려동물 장례식장은 시설 환경에도 변화를 주고 있다. 어둡고 폐쇄적인 이미지 대신 카페형으로 내부를 꾸민다. 온라인 추모관 등 새로운 서비스를 도입해 보호자의 정서적 부담도 던다.
반려동물 장례지도사도 전문화하고 있다. 한국반려동물자격협회 등이 ‘반려동물 장례지도사 자격증’을 발급한다. 이 과정에서 관련 법규, 장례 실무는 물론이고 장례 이후 반려동물의 상실로 인한 정신적 어려움(펫로스·Pet Loss 증후군)을 예방할 수 있는 지식도 익힌다.
지난해 17년간 키운 반려견을 떠나보낸 뒤 장례를 치른 박모 씨(31)는 “동생과 다름없는 존재였던 반려견이 종양 의심 판정을 받고, 차차 이별을 준비하며 업체를 알아봤다”며 “정돈된 공간에서 존중이 담긴 방식으로 이별할 수 있어 조금이나마 위안이 됐다”고 말했다. 이상흥 한국동물장례협회장은 “2000년대 초반만 해도 불법 소각시설이나 낡은 창고형 화장장이 주류였지만, 현재는 반려동물을 가족처럼 존엄하게 보내려는 문화가 확산하며 시설과 서비스도 발전했다”고 설명했다.
● 현행법상 동물 사체는 ‘폐기물’, 임의 매장은 불법
KB금융그룹이 9일 발간한 ‘2025 한국 반려동물 보고서’에 따르면 지난해 말 기준 국내 반려가구는 591만 가구, 반려인은 1546만 명으로 집계됐다. 이는 전체 가구의 26.7%, 총인구의 29.9%에 해당하는 규모다. 우리나라 사람 3명 중 1명이 반려동물과 함께라는 뜻이다.
하지만 반려동물 장례 문화는 여전히 제도권 밖에 머물러 있다. 올해 6월 기준 반려동물 장례 방식 가운데 가장 흔한 선택은 ‘직접 매장’으로, 전체의 31.6%를 차지했다. 이어 화장 후 수목장(20%), 동물병원 의뢰(15.1%), 화장 후 자택 보관(12.4%) 순으로 나타났다.
문제는 현행법상 반려동물 사체의 임의 매장은 불법이라는 점이다. 폐기물관리법에 따라 반려동물 사체는 폐기물로 분류되기 때문에 사유지 매장도 허용되지 않는다. 현행 제도는 사체를 종량제 봉투에 담아 생활폐기물로 배출하거나, 동물병원에 맡겨 의료폐기물로 처리하거나, 장묘업체를 통해 장례를 치르도록 하고 있다. 그러나 가족과 같은 반려동물을 종량제 봉투에 담아 버리는 방식은 정서적 거부감이 크다. 동물병원 의뢰 시에는 유골을 돌려받을 수 없다는 한계가 있다. 결국 법을 준수하면서 예를 갖춘 장례를 치르려면 장묘시설을 이용하는 방법밖에 없다.
그런데도 합법적인 장례 절차에 대한 인식은 여전히 부족하다. 한국소비자원이 2023년 실시한 조사에서 응답자의 45.2%가 반려동물 사체 매장이나 투기가 불법이라는 사실을 알지 못한다고 답했다. 한 반려동물 장묘업계 관계자는 “매장이 불법인 줄 몰랐다가 뒤늦게 화장을 다시 요청하는 사례도 적지 않다”고 말했다.
● 시설은 부족, 주민 반대는 여전
반려동물 장묘시설에 대한 접근성 문제도 여전히 크다. 농림축산식품부에 따르면 이달 27일 기준 전국의 반려동물 장묘업체는 83곳으로, 2019년(44곳)에 비해 약 2배로 증가했다. 이 중 화장시설을 갖춘 곳은 79곳인데, 절반 가까운 34곳이 수도권(서울, 경기, 인천)에 집중돼 있다. 비수도권에서는 이용이 쉽지 않다. 특히 제주도에는 화장이 가능한 장묘시설이 없어 비행기나 배편을 이용해 경기 김포시나 경남 김해시로 ‘원정 장례’를 가는 실정이다.
정부는 접근성 문제를 보완하기 위해 2022년부터 ‘이동식 반려동물 화장 서비스’를 한시적으로 허용해 시범 운영 중이다. 현재 37개 업체가 실증 특례를 받았으나 실제로 영업 중인 업체는 서울 마포구와 경북 문경·경산시, 울산, 경기 안산시 소재 5곳에 불과하다.
또 다른 걸림돌은 주민 반대다. 여전히 장묘시설을 혐오시설로 인식하는 분위기가 강해 신규 화장장 건립을 둘러싸고 지역 내 님비(지역 이기주의) 현상이 빈번하게 발생하고 있다. 일부 지방자치단체는 집단 민원을 의식해 허가를 쉽게 내주지 않는 상황이다. 지난달 전남 화순군은 한 민간업체가 폐광 지역인 동면의 폐모텔을 리모델링해 동물 화장장과 봉안당을 운영하겠다며 낸 허가 신청을 반려했다. 인근 주민 1700여 명이 “폐광 진흥 지역에 혐오시설을 들일 수 없다”며 탄원서와 진정서를 제출하고 강하게 반대했기 때문이다.
이런 가운데 동물 장묘시설과 관련한 행정소송에서는 지자체가 잇따라 패소하고 있다. 올 4월 경남 산청군이 주민 반대를 이유로 건축을 불허했다가 패소한 사건에서 창원지법은 “집단민원 제기만으로 신청을 거부할 수 없다”고 판시했다. 제주지법도 4월 비슷한 결정을 내렸다. 제주시가 주민 반대를 이유로 제주시 아라동의 반려동물 화장장 허가를 거부하자 법원은 “동물 화장시설은 혐오시설이라 할 수 없고, 장례시설 확충의 필요성이 있다”고 주장한 업체 측의 손을 들어줬다. 이 사건은 현재 제주시가 항소해 2심에서 심리가 진행 중이다.
심인섭 동물보호단체 ‘라이프’ 대표는 “생애 마지막을 책임지는 시설조차 혐오시설로 인식되는 분위기가 팽배하다”며 “반려동물 장묘시설은 앞으로 필수 인프라가 될 만큼 중요하므로 주민과의 이해 조율과 제도 개선이 필요하다”고 강조했다.
● “공공 주도 반려동물 장묘시설도 필요”
반려동물 장묘 산업은 점진적으로 확장되고 있다. 한국동물장례협회는 올해 3월부터 한국표준협회와 함께 ‘반려동물 장례 서비스 표준안’ 마련을 논의 중이라고 밝혔다. 연내 표준안을 제정해 업계에 도입하겠다는 방침이다. 또한 반려동물이 세상을 떠난 뒤 보호자가 겪는 상실감, 슬픔 등을 뜻하는 펫로스 증후군에 대응하기 위해, 죽음교육과 임종 프로그램 등을 연구하는 한국싸나톨로지협회와 협력해 펫로스 전문가 양성에도 나설 계획이다.
민간 업체가 제공하는 장례 서비스는 시설과 의례가 점차 고급화되면서 비용이 수십만 원에서 많게는 수백만 원에 이르는 경우도 있다. 경제적으로 여유가 없는 반려인에게는 큰 부담이 될 수 있다. 특히 1인 가구나 고령층처럼 반려동물에게 정서적으로 크게 의지하는 계층은 펫로스 증후군에 더 취약한데, 장례 비용마저 감당하기 어려워 애도의 기회조차 제대로 갖지 못하는 경우가 많다.
일본의 경우 지자체가 저비용 공공 서비스를 통해 반려동물 죽음 처리의 최소 안전망을 제공한다. 도쿄 신주쿠구는 마리당 3000엔(약 2만8000원)을 받고 합동 화장을 지원한다. 영국은 동물복지 단체가 펫로스 증후군 상담 서비스를 무료로 제공한다.
따라서 전문가들은 “경제적 문턱이 낮은 공공 대안이 절실하다”고 입을 모은다. 합법적이고 건전한 장례문화 정착을 위해서는 민간 중심의 현 체계에서 벗어나 공공이 주도하는 장묘 인프라 확충이 필요하다는 것이다. 현재 국내에서 운영 중인 공공 반려동물 장묘시설은 2021년 전북 임실군에 문을 연 ‘오수 펫 추모공원’ 한 곳뿐이다. 이후 장묘시설이 전무했던 제주시가 내년 3월 완공을 목표로 애월읍 어음리 일대에 동물보호센터와 공설 동물 장묘시설을 갖춘 ‘반려동물 복지문화센터’를 조성하겠다고 밝혔다. 경기 여주시도 반려동물 테마파크 ‘반려마루’ 내 공설 동물 장묘시설 운영을 위한 채비에 나섰다.
시민단체 ‘동물자유연대’ 조희경 대표는 “현재 장묘시설은 대부분 민간 운영에 의존하고 있어 시설 부족과 정보 접근성 문제로 불편을 겪는 반려인이 많다”며 “공공 영역에서 장묘 서비스를 제공한다면 시설 부족 문제를 보완하고 보다 안정적인 장례문화 정착에도 도움이 될 것”이라고 말했다.
궁극적으로는 현행 법체계의 한계를 짚어야 한다는 지적도 나온다. 반려동물 사체를 폐기물로 분류하는 현행 규정이 유지되는 한 반려동물 장례는 제도권 안에서 여전히 사각지대에 머물 수밖에 없다는 것이다. 최시영 서울문화예술대 반려동물학과 교수는 “현행법은 정서적 인식과 괴리가 있다”며 “반려동물만 별도로 규정하는 법 제정 필요성이 크다”고 말했다.
