“오세훈 서부간선도로에 떨어뜨려 살해” 협박글 20대 긴급체포

오세훈 서울시장을 살해하겠다는 협박 글을 온라인 커뮤니티에 게시한 20대가 경찰에 붙잡혔다.
대구 수성경찰서는 29일 오후 5시 55분경 경기 화성동탄경찰서와 공조로 20대 A 씨를 긴급 체포했다. A 씨는 이날 오전 오 시장을 살해하겠다는 협박성 게시글을 온라인 커뮤니티 ‘디시인사이드’에 게재한 혐의를 받고 있다.
앞서 대구경찰청은 이날 오전 오 시장을 살해하겠다는 협박성 게시글이 올라왔다는 신고를 접수했다. 공조 요청을 받은 서울 남대문경찰서가 오 시장이 있는 서울시의회를 직접 찾아가 신변에 이상이 없는지 확인하기도 했다.
대구수성서는 경기 화성동탄서와 함께 사건 발생 7시간 55분 만에 A 씨를 경기도 화성에서 붙잡았다. A 씨가 작성한 협박 글에는 올라온 것으로 “누가 서부간선도로 X같이 만들래?” “대가를 치러야 한다” 등 오 시장을 서부간선도로에 떨어뜨려 살해하겠다는 내용이 담겼다.
경찰은 A 씨를 상대로 경기 화성동탄서에서 구체적 범행 동기 및 경위 등을 수사할 예정이다.
송치훈 기자 sch53@donga.com
