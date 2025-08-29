경술국치일인데…온라인 쇼핑몰 욱일기 상품 버젓이 판매

국내 대형 온라인 쇼핑몰이 일본의 제국주의 시대 상징이자 전범기인 ‘욱일기’ 모양의 보드 등을 팔고 있어 논란이 되고 있다.
서경덕 성신여대 교수는 29일 페이스북에 “오늘은 우리나라가 일본 제국주의에 의해 주권을 완전히 빼앗긴 경술국치일”이라며 “그럼에도 불구하고 국내 대형 온라인 쇼핑몰에서는 아직까지 욱일기 문양 보드, 제2차 세계대전 당시 일본군 모자 등 다양한 ‘일제 잔재’ 상품들을 판매하고 있다”고 밝혔다.
그는 “온라인 업계는 해외 직구 상품을 연결하는 플랫폼의 특성상 발생하는 문제라고 해명하지만, 국민 정서를 고려하지 않은 채 검증 없이 판매하는 건 명백한 잘못”이라고 지적했다.
이어 “기업이 많은 돈을 벌기 위해 노력하는 건 당연한 일이다. 하지만 기초적인 역사와 기본적인 국민 정서를 파악하는 건 너무나 중요한 일”이라며 “국내 대형 온라인 쇼핑몰의 발 빠른 조처를 부탁드린다”고 했다.
서 교수에 따르면 과거에도 국내 한 대기업이 온라인 광고 이미지에 욱일기 문양을 사용해 거센 비판을 받은 사례가 있다.
