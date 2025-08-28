버스서 ‘저혈당 쇼크’ 80대…승객-경찰이 사탕으로 구했다

강원 춘천을 달리던 시내버스에서 저혈당 쇼크 증상를 보이며 쓰러진 80대 여성이 시민과 경찰의 기민한 대처 덕분에 무사히 회복한 것으로 뒤늦게 알려졌다.
28일 강원경찰청에 따르면 지난달 8일 오후 4시 25분경 112신고를 받고 출동하던 경찰차 앞에서 시내버스 한 대가 멈춰 섰다. 버스 안에서 한 승객은 뒷문을 두드리며 경찰에게 “여기 좀 도와달라”고 다급하게 외쳤다. 버스 안으로 진입한 경찰관들은 쓰러진 80대 여성 승객을 발견했다. 승객은 당뇨로 인한 저혈당 쇼크 증상을 보이고 있었다. 이에 경찰은 버스에 탄 시민들에게 “단 것 있으신 분 계신가요?”라고 외쳤고 한 승객이 경찰에게 사탕을 건넸다. 이후 경찰의 조치로 사탕을 먹은 승객은 서서히 의식을 회복했다. 이후 승객은 출동한 소방 당국에 의해 병원으로 옮겨졌다.
저혈당 쇼크가 올 경우 사탕이나 가당 음료, 요구르트 등 혈당을 높여줄 수 있는 것들로 응급 처치가 가능하다. 저혈당 증세는 가볍게는 허기진 느낌(이른바 ‘가짜 배고픔’)으로 나타나지만, 심한 경우 손이 떨리고 현기증, 식은땀이 나는 현상을 동반한다. 저혈당이 오래 지속되면 의식을 잃을 수 있고, 적절한 대처가 없다면 사망에까지 이를 수 있다.
