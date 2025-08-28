버스서 ‘저혈당 쇼크’ 80대…승객-경찰이 사탕으로 구했다

강원경찰청

저혈당 쇼크가 올 경우 사탕이나 가당 음료, 요구르트 등 혈당을 높여줄 수 있는 것들로 응급 처치가 가능하다. 저혈당 증세는 가볍게는 허기진 느낌(이른바 ‘가짜 배고픔’)으로 나타나지만, 심한 경우 손이 떨리고 현기증, 식은땀이 나는 현상을 동반한다. 저혈당이 오래 지속되면 의식을 잃을 수 있고, 적절한 대처가 없다면 사망에까지 이를 수 있다.