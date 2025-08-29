AI 생산 체계로 年2000억 절감

LG디스플레이는 올해를 인공지능 전환(AX) 혁신의 원년으로 삼고 개발, 생산, 사무에 이르는 사업 전 영역에 AI 적용을 늘리기로 했다. AX 가속화로 핵심 경쟁력과 생산성을 극대화하고 차별화된 경쟁 우위를 확보한다는 전략이다.
유기발광다이오드(OLED) 전 공정에 AI 생산 체계를 도입한 것이 대표적이다. LG디스플레이는 복잡한 OLED 제조를 위해 AI 생산 체계를 자체 개발한 뒤 OLED 제조 공정 지식을 학습시켰다. AI 도입으로 데이터 분석 능력은 무한으로 확장됐고 분석 속도와 정확도가 향상됐다. AI 생산 체계 도입으로 품질 개선에 걸리는 시간이 평균 3주에서 2일로 단축됐다. 양품 생산량이 늘면서 연간 2000억 원 이상의 비용 절감 효과를 냈다.
LG디스플레이는 모바일을 필두로 연내 TV, 정보기술(IT) 등 OLED 공정 전반에 AI 생산 체계를 전면 적용할 계획이다. 향후 AI가 스스로 판단해 생산성 개선 방안을 제안하고 간단한 장비 개선을 알아서 하는 단계까지 개발할 계획이다. LG AI연구원의 AI 모델인 ‘엑사원’과 결합해 이를 더 고도화할 예정이다.
LG디스플레이는 개발 및 사무 분야에도 AI를 활용 중이다. 개발 분야에서는 올 6월 이형(異形) 디스플레이 패널 ‘엣지 설계 AI 알고리즘’ 개발에 성공했다. 이를 이용하면 AI가 패널 엣지의 곡면이나 좁은 베젤에 필요한 패턴을 자동 설계해 준다.
자체 개발한 AI 어시스턴트 ‘하이디(Hi-D)’는 사무 업무에 적용하고 있다. 하이디는 AI 지식 검색, 화상회의 실시간 번역, 회의록 작성, 메일 요약 등의 서비스를 제공한다.
