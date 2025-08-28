[중부판/캠퍼스 소식]서원대 外

O…서원대(총장 손석민)는 ‘2025 이:음 예술창작 아카데미 창작자과정(전문예술교육 연극)’ 참가자를 다음 달 8일까지 모집한다. 대상은 만 18세 이상 신진 장애예술인으로, 총 25명이다. 과정은 △극작 △연기 △움직임 등 3개 분야다. 교육비는 전액 무료. 교육은 12월까지 서원대 청주캠퍼스와 홍익대 대학로캠퍼스에서 진행된다. 서원대는 움직임 분야 10명을 선발한다. 지원자는 극작·연기·움직임 등 분야별 필수 제출 자료를 이메일로 접수시켜야 한다.
O…한림대(총장 최양희)는 최근 강원 원주 오크밸리리조트 대회의장에서 열린 ‘건강보험심사평가원 빅데이터 경진대회’에서 정보과학대학 ‘우연’ 팀이 대상을 수상했다고 27일 밝혔다. 데이터사이언스학부 4학년 김솔 씨, 인공지능융합학부 3학년 김영우, 염종환, 유용우 씨로 구성된 우연 팀은 ‘정신건강 분석결과를 기반으로 필요하고 효율적인 정책’을 제시해 전문적이고 현장에서 실효성이 충분하다는 평가를 받았다.
O…순천향대(총장 송병국)는 교육부와 한국연구재단이 주관하는 대학기초연구소지원사업에 선정됐다고 27일 밝혔다. 이 사업은 대학의 연구 역량 강화를 위한 연구조직 관리 체계를 확립하고 연구소 활동 프로그램 등을 지원하는 내용이다. 순천향대는 5년간 250억 원을 지원받아 DNA·RNA분자생물학 분야의 거대 융·복합 연구와 해외 유수 연구기관과의 실질적 공동 연구를 진행할 계획이다.
O…배재대(총장 김욱)는 고용노동부와 함께 지역 청년과 졸업생을 대상으로 ‘칼퇴를 부르는 업무스킬 UP’을 19∼21일 진행했다고 27일 밝혔다. 이 기간에 사회 초년생을 위한 실무 보고서 작성법과 엑셀 강의, 면접에서 자신 있게 말하는 법, 명함 전달 방법, 전화 예절 등을 교육했다.
