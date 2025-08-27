대전 ‘복지 사각’ 발달장애인 1182명 확인

수당 외 다른 서비스 이용 안해
대전시가 행복e음시스템을 활용한 행정망 기반 전수조사를 통해 복지 서비스를 이용하지 못하는 발달장애인 1182명을 찾았다고 26일 밝혔다. 행복e음시스템은 자치구의 각종 사회 복지급여와 서비스 자격과 이력 정보를 통합 관리하는 복지 업무 체계다.
발달센터 연계해 상담-관리키로
시는 발달장애인과 가족 위기 상황을 미리 확인하고 실질적 서비스 연계를 강화하기 위해 이 시스템을 활용해 복지 사각지대 전수조사를 끝냈다. 이를 통해 시에 등록된 발달장애인 8723명 가운데 약 13.5%인 1182명이 복지수당 외에 다른 서비스를 전혀 이용하지 않은 것으로 확인됐다.
이 가운데 288명은 대전발달센터 방문 상담에 동의했고 시와 대전발달센터는 전화, 방문 상담을 통해 개인별 지원계획을 세워 서비스 연계를 추진한다. 개인별 지원계획 신청이 어려운 경우에는 연간 2회 이상 전화 모니터링으로 지속 관리한다.
이번 조사는 지난해 4월부터 올 4월까지 2인 이상 발달장애인 동거 가구, 경제적 어려움, 복지서비스 이용 여부 등을 중점으로 두 차례에 걸쳐 실시했다. 시는 앞으로 2년 주기의 전수조사를 정례화하고 관련 예산을 반영할 계획이다. 또한 올 하반기(7∼12월)부터 내년 상반기(1∼6월)까지 5개 자치구에 거점기관을 지정해 지역사회 중심의 지원체계를 강화한다. 한편 대전 지역에는 올해 기준 전체 등록 장애인 7만1344명 가운데 12.2%(8723명)가 발달장애인으로 전국 평균 10.6%보다 높다.
김태영 기자 live@donga.com
