경찰, 서울해군호텔 예식장 압수수색…독점계약 특혜 의혹

해군이 13년간 손해를 감수하면서 특정 업체들에 예식장 운영권을 몰아줬다는 의혹에 대해 경찰이 압수수색에 나섰다.
서울경찰청 반부패수사대는 26일 서울 영등포구 서울해군호텔 예식장 등에 수사관을 보내 업무상 배임 등 혐의와 관련한 자료를 압수수색했다. 경찰은 이 예식장과 경남 창원시 해군회관 예식장 운영 업체들이 13년간 특혜성 독점 계약을 맺어왔다는 의혹을 들여다보고 있다.
두 예식장은 서로 다른 두 업체가 2012년부터 운영했는데, 수익의 70%를 업체가 가져가는 조건이었다. 지난해 9월 이 계약을 감사한 감사원은 “업체에 순수익이 과도하게 배분되도록 계약을 맺었다”고 지적했다. 서울 예식장 운영업체는 2023년 1월 재계약 당시 수익 배분 비율을 6대 4로 재조정했다. 두 예식장은 그동안 각각 138억 원과 49억 원의 순수익을 낸 것으로 알려졌다.
또 해군은 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)으로 예식장이 적자를 보자 계약한 것보다 더 많은 손실을 업체 대신 떠안았다. 국회 국방위원회 소속 부승찬 더불어민주당 의원이 해군 등으로부터 받은 자료에 따르면 해군은 계약상 적자의 30%만 책임지면 되는데도 45%를 떠안았다. 당시 해군은 약 총 2억3000만 원의 손실은 본 것으로 알려졌다.
두 예식장 대표는 해군 참모총장 등 고위직과 골프·식사를 하는 등 친분을 맺어온 것으로 알려졌다. 이런 친분이 특혜성 계약에 작용했다는 의혹이 일자 해군은 자체 감찰 후 지난해 12월 이 사건을 업무상 배임 등 혐의로 고발했다. 국방부는 이달 11일 해군 호텔 2곳뿐 아니라 충남 계룡대 해군본부까지 감사 대상에 올렸다.
해군 관계자는 “경찰 수사 결과 비리가 밝혀질 경우 관련 법규에 따라 처리할 예정”이라고 말했다. 예식장 업체들은 해명을 듣기 연락했으나 닿지 않았다.
