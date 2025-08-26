시속 170㎞ 만취 차량, 경찰차 추격전…화물트럭이 막아섰다

경기남부경찰청

경찰 조사 결과 음주 운전자의 혈중알코올농도는 면허 취소(0.08% 이상) 수준으로 나타났다. 트럭 운전사는 상황이 마무리되자 현장을 떠났다. 경찰은 도로교통법 위반(음주운전) 혐의로 음주 운전자를 검거해 검찰에 송치했다.