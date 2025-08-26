특검, 김건희 이르면 29일 기소… 金, 4번째 조사도 진술 거부

김건희 여사의 각종 의혹을 수사하는 김건희 특검(특별검사 민중기)이 이르면 29일 김 여사를 기소할 방침이라고 밝혔다.
특검 관계자는 25일 브리핑을 열고 “(김 여사의) 구속 기한 만기가 이번 주 일요일(31일)이라, 금요일(29일) 정도로 기소 시점을 잡고 있다”고 설명했다. 특검은 김 여사 구속영장 청구서에 적시한 3대 의혹(도이치, 명태균, 건진법사)에 대해 우선 조사를 마친 뒤 1차로 기소하고, 양평고속도로 노선 변경 특혜 의혹, 집사 게이트 등 남은 10여 가지 의혹에 대한 수사를 이어간다는 방침이다.
김 여사 구속 후 네 번째로 이뤄진 25일 조사에서도 김 여사는 대부분 진술을 거부한 것으로 알려졌다. 이날 오전 10시 10분 시작된 조사는 5시간 35분 만인 오후 3시 45분 종료됐다. 특검은 27일 김 여사를 한 차례 더 불러 조사할 예정이다. 특검은 4차 조사에서 건진법사 전성배 씨를 매개로 한 통일교 청탁 관련 의혹을 김 여사에게 집중적으로 캐물었지만, 의미 있는 답변은 얻지 못했다. 앞서 김 여사는 14, 18, 21일 조사에서도 진술거부권을 행사했다. 특검은 21일 구속 후 3차 조사 당시 100여 쪽에 달하는 질문지를 준비했지만 김 여사가 당일 오후 2시 출석하면서 준비한 질문의 절반밖에 소화하지 못했다고 한다.
25일 구속 후 첫 조사를 받은 전 씨는 진술거부권을 행사하진 않았지만 혐의를 대체로 부인한 것으로 전해졌다. 특검 관계자는 “전 씨는 구속 후 첫 조사라서 가능한 걸 다 물어보되 (서두르지 않고) 다시 불러 조사할 예정”이라고 말했다. 김 여사와 전 씨 모두 혐의를 부인하는 상황이라 대질신문은 이뤄지지 않았다고 한다.
특검은 이날 특검의 인력 증원과 관련해 의견서를 국회에 제출했다고 밝혔다. 더불어민주당이 이른바 ‘3대 특검’의 수사 범위와 인력을 확대하는 내용의 특검법 개정을 추진한 데 따른 것이다. 의견서에는 특별검사보를 현행 4명에서 1, 2명 증원하고 파견 검사는 현행 40명에서 60명으로 20명 추가 증원, 파견 공무원은 현행 80명에서 120명으로 40명 추가 증원하는 내용이 담겼다.
