늦여름 폭염 계속…땀 흘린다고 칼로리 빠진다? ‘이것’ 빠진다

땀 흘린 뒤 체중감소는 체내수분 빠진 결과…보충 안되면 근손실
“‘시원한 다이어트’ 극저온활성화 치료, 1회 시술에 800kcal 소모”
연일 이어지는 무더위에 땀 배출도 끊기지 않고 있다. 이에 따라 일시적으로 체중이 줄거나 살이 빠진 것처럼 보이는 경우도 있다. 땀을 많이 흘린 뒤 체중계 숫자가 내려가면서 다이어트 효과를 봤다고 착각하는 이들도 있다.
전문가들은 땀으로 체중이 줄어드는 것은 체내 수분이 빠져나간 결과일 뿐 지방이 준 것은 아니라고 강조한다. 땀을 많이 흘린다고 해서 체중 감량 효과를 기대하기는 어렵다는 설명이다. 일시적으로 몸무게가 줄더라도 수분을 보충하면 금세 원래 체중으로 돌아오기 때문이다.
땀은 약 99%가 물로 구성돼 있으며 나머지 1%는 소금(염화나트륨), 단백질, 요소(요산), 젖산 등의 물질로 이뤄져 있다. 땀과 전해질이 함께 빠지면 체중계 숫자는 내려가지만 이는 지방이 줄어든 것이 아니라 ‘수분 손실’에 불과하다.
수분 보충이 장기간 이뤄지지 않을 시 다이어트에는 오히려 악영향을 줄 수 있다고 전문가는 지적한다.
김정은 365mc올뉴강남본점 대표원장은 “여름철 지속적인 땀 배출로 체내 수분이 부족해지면 신진대사 속도가 저하될 수 있으며 이와 함께 근 손실이 발생할 수 있다”며 “결과적으로 기초대사량이 낮아져 에너지 소모가 줄어들고 의도치 않게 체중 감량에 역효과를 초래할 수 있다”고 말했다.
이외에도 여름철 지속적인 수분 손실은 다이어트에 간접적인 악영향을 줄 수 있다. 탈수 상태에서는 허기와 갈증이 혼동돼 필요 이상 음식을 섭취할 가능성이 높고 땀을 많이 흘린 뒤 갈증을 느껴 스포츠음료나 주스 등 당분이 들어간 음료를 마시면 칼로리 섭취가 늘어 체중 감량에 방해가 될 수 있다.
김 원장은 “여름철에는 땀으로 빠져나가는 수분을 충분히 보충하는 것이 중요하다”며 “물이나 무가당 차를 자주 섭취해 탈수를 예방하고 운동 전후로 수분을 충분히 섭취하는 것이 좋다”고 말했다.
이어 “한낮보다 이른 아침이나 저녁 같이 선선한 시간에 운동하고 통풍이 잘되는 옷을 입어 땀 배출을 최소화하는 것이 도움 된다”며 “실내에서 운동할 때는 에어컨이나 선풍기를 활용해 체온 상승을 조절하고 과도한 땀 손실을 방지하는 것이 중요하다”고 덧붙였다.
무더위로 야외에서 고강도 운동을 지속하기 어려운 여름철, 운동 후 체력 회복과 체중 관리를 돕는 보조 요법으로 콜드 플런지(Cold Plunge)가 주목받고 있다.
콜드 플런지는 차가운 물에 몸을 담그는 회복법으로, 근육 회복과 염증 완화, 혈액 순환 개선, 스트레스 완화 등에 도움을 줄 수 있는 것으로 알려졌다. 김 원장에 따르면 콜드 플런지는 체지방 감소 효과보다 갈색지방 활성화와 기초대사율 상승을 통한 소량의 칼로리 소모와 운동 효율 향상에 도움을 준다.
그는 “여름철 야외 고강도 운동이 어렵다면 실내 가벼운 운동과 식단에 콜드 플런지를 병행하는 것은 체중 관리 전략이 될 수 있다”며 “다만 심혈관질환, 고혈압이 있는 사람은 급격한 체온 변화가 위험할 수 있어 주의가 필요하며, 저체온증 위험이 있어 장시간 노출은 피하는 것을 권장한다”고 말했다.
이 밖에도 시원한 여름 다이어트를 원한다면 의료적 도움을 받는 방법도 있다. 극저온 활성화 치료는 영하 약 130도 이하의 극저온 환경에서 체온을 약 3분간 낮춰 신진대사와 신체 치유 능력을 활성화하는 방식이다. 낮은 온도에 노출되면서 칼로리 소모와 지방 분해가 촉진되며, 1회 시술만으로도 약 800kcal가 소모되는 것으로 알려져 체중 관리에 도움을 준다.
김 원장은 “극저온 활성화 치료는 다이어트 정체기에도 활용할 수 있으며 기초 대사를 높여주는 효과도 있다”며 “고강도 운동이 부담되는 사람이나 운동할 시간이 없는 직장인에게 적합하다”고 설명했다.
