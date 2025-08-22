[단독]최교진 석사논문, 일반인 블로그 글 그대로 베꼈다

교육장관 후보자 2006년 제출 행정학 논문
3페이지 넘는 27개 문장 토씨 하나 안 틀려
학술논문 아닌 블로그 표절, 학술성에도 문제
후보자측 “기사 인용하면서 표시 소홀했던 것”
최교진 부총리 겸 교육부 장관 후보자가 석사학위논문에서 기사나 블로그 내용을 출처를 밝히지 않고 길게는 3페이지 이상 토씨 하나 다르지 않게 베껴 쓴 것으로 22일 확인됐다. 일선 대학에서 리포트를 작성할 때도 타인이 쓴 내용을 출처 표기 없이 그대로 쓰면 표절로 보는 게 관행이다. 최 후보자가 연구 윤리를 담당하는 교육부 수장으로 지명됐다는 점에서 문제가 될 수 있다는 지적이 나온다.
● 블로그나 기사 통으로 베껴
본보가 최 후보자가 2006년 12월 목원대 대학원 행정학과 석사학위논문으로 제출한 ‘매니페스토 운동에 나타난 정책공약 분석’을 카피킬러로 살펴보니 상당 부분에서 출처를 밝히지 않고 타인이 쓴 내용을 그대로 적은 사실이 드러났다. 특히 이론적 고찰을 다룬 부분은 많은 곳의 문장 표절률이 100%로 나왔다.
과거 대부분의 교수 출신 후보자 논문과 달리 독특한 점은 표절로 나오는 내용이 논문이 아니라 블로그라는 점이었다. [공유], [펌] 등의 제목이 달린 일반인 블로그였다. 너무 오래전이라 블로그 대부분은 내용을 찾기 어려웠다. 하지만 본보는 최 후보자가 영국과 일본의 사례를 다룬 7~9페이지 중 한 단락 빼고 베낀 내용을 확인할 수 있었다.
카피킬러에서 문장 표절률 100%로 나온 블로그 두 곳의 각각 2006년 2월 1일과 3일 게시글을 찾아보니 1일에 나온 기사를 긁은 내용이었다. 최 후보자는 해당 내용을 토씨 하나 틀리지 않고 똑같이 적었는데, 문장으로는 27개였다. 표절률이 46%로 나온 한 문장은 원문과 기호를 다르게 해서일 뿐 내용은 동일했다.
카피킬러에서 문장 표절률 100% 나온 최교진 후보자 논문 내용
논문(2006년 12월)
원문
블레어는 ‘25세 미만 청년 25만 명 고용’, ‘5~7세 아동 학급 규모 30인 이하로 축소’, ‘향후 2년간은 현재의 지출 제한 틀을 넘지 않겠다’는 등의 세밀한 공약을 내걸었다.
블로그 [공유] 매니페스토 운동, 정책제시, 목표세우기, 후보평가(2006년 2월 1일)
블레어는 ‘25세 미만 청년 25만 명 고용’, ‘5~7세 아동 학급 규모 30인 이하로 축소’, ‘향후 2년간은 현재의 지출 제한 틀을 넘지 않겠다’는 등의 세밀한 공약을 내걸었다.
→2월 1일자 기사 그대로 긁은 내용
문화도시 건설 차원에서 추진한 시 제례(祭禮)복원 사업은 진척도와 효율성을 인정받아 100점 만점에 80점이란 높은 점수를 받았다.
블로그 [펌] 매니페스토 운동 출범…5·31 지방선거를 정책 경쟁 무대로(2006년 2월 3일)
문화도시 건설 차원에서 추진한 시 제례(祭禮)복원 사업은 진척도와 효율성을 인정받아 100점 만점에 80점이란 높은 점수를 받았다.
→2월 1일자 기사 그대로 긁은 내용
→Ⅱ. 이론적 고찰 중 1)영국의 사례 10문장 전체, 2)일본의 사례 18문장 중 17문장 블로그 또는 기사 그대로 베낌
최 후보자가 기사를 직접 인용했든 해당 기사를 게재한 블로그를 인용했든 출처를 밝히지 않고 그대로 쓴 것은 문제라는 게 학계 대부분의 반응이다. 최 후보자가 참고문헌에 적은 목록에도 해당 기사나 블로그는 없었다. 카피킬러에는 이 밖에도 최 후보자 논문에서 문장 표절률 100%로 의심하는 블로그 출처를 많이 분석해 냈지만 오래전 내용이라 확인이 어려웠다.
●학계 “표절”, 인청단 “연구윤리 엄격하던 시절 아냐”
본보는 이에 대해 국내 주요 대학 교수 몇 명에게 물었는데 모두 문제가 있다는 의견이었다. 아무리 교육부 훈령인 연구 윤리 확보를 위한 지침이 2007년 제정되기 전에도 학계는 최 후보자 같은 행동은 표절로 봤다는 취지였다.
한양대 한 교수는 “2007년 이전에도 남이 쓴 거나 자기가 쓴 것도 무조건 인용해야 했다”며 “미국에서는 학부 수업 리포트도 남의 것을 베끼면 표절이라고 퇴학시키기도 하는데 학위논문은 무조건 인용해야지, 안 하면 표절”이라고 말했다. 또 다른 교수는 “학부생의 리포트 수준도 안 되는 것”이라고 지적했다.
인용 표기가 없는 것도 문제지만 출처가 논문이 아닌 기사나 블로그가 대부분인 것도 문제라는 의견이었다. 서울대 한 교수는 “학술 논문은 근거를 갖고 논리적으로 자신의 주장을 펼쳐야 하는데 블로그 인용 위주는 학술성이 떨어지는 것”이라고 했다.
이에 대해 인사청문준비단은 “매니페스토 운동이 주제라 신문 기사를 인용하는 게 많았는데 인용 표시에 소홀했던 것”이라며 “연구 윤리 규정이 만들어지기 전의 논문이라 그렇게 엄격하던 시절은 아니었다”고 했다.
한편 최 후보자가 지명된 뒤 교육부가 밝힌 프로필에는 공주대(옛 공주사범대) 국어교육학과까지만 있고 목원대 대학원 석사학위 내용은 빠져 있다. 온라인에도 최 후보자의 학력 사항은 공주대까지만 있다. 인사청문준비단 측은 “석사 졸업 사실을 크게 안 밝힌 이유는 특별한 건 없다. 일부러 숨긴 건 아니다”라고 말했다.
목원대는 홈페이지에 ‘동문 최 교육감의 부총리 겸 교육부 장관 지명을 축하합니다! 교육의 새 시대, 목원대가 함께 나아가겠습니다’ 라는 배너를 걸어놨다.
