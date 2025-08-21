‘전과 17범’ 대선후보 송진호, 또 사기혐의 구속

“캄보디아에 미라클 시티 건설” 수억원 가로채
지난 21대 대선에 무소속으로 출마한 송진호 씨가 사기 혐의로 구속됐다.
21일 경찰에 따르면 전날 서울중앙지법은 수억 원을 편취한 혐의를 받는 송 씨에 대해 “도주 및 증거 인멸 우려가 있다”며 구속영장을 발부했다. 송 씨는 2020년부터 캄보디아에 ‘미라클 시티’를 건설하겠다며 투자자들을 모집한 뒤 수억 원을 가로챈 혐의를 받는다. 서울경찰청 금융범죄수사대는 송 씨의 사기 정황을 포착하고 수사를 벌여온 것으로 전해졌다.
송 씨는 기호 8번을 부여받아 6·3 대선에 출마했을 당시 17건의 전과 기록이 공개돼 논란이 있었다. 선거관리위원회의 후보자 정보공개에 따르면 송 씨는 △사기 △폭력 △상해 △재물손괴 △근로기준법 위반 △부정수표단속법 위반 등 혐의로 17회에 걸쳐 기소됐다. 징역형을 선고받은 적도 8차례나 있는 것으로 확인됐다.
조혜선 기자 hs87cho@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0