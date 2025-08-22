순천 레미콘공장 탱크 청소중 2명 사망, 1명 중태

안전장구 없이 화학탱크 청소
작업전 환기도 안 하고 들어가
올해 상반기 산재 사망 287명
건설-50인 미만 사업장 증가세
전남 순천시 레미콘 공장에서 21일 화학약품 저장 탱크 내부를 청소하던 작업자 3명이 쓰러져 이 중 2명이 숨졌고 1명은 중태에 빠졌다. 이들은 작업 전 환기도 없이 방진(먼지) 마스크만 쓴 채 탱크에 들어간 것으로 확인됐다.
전남소방본부에 따르면 이날 오후 1시 29분경 순천일반산업단지 레미콘 공장에서 지상 간이탱크를 청소하던 작업자 3명이 연락이 두절됐다는 신고가 119 상황실에 접수됐다. 오후 3시 16분쯤 공장장 김모 씨(60)가 가장 먼저 구조됐고, 이어 차장 정모 씨(53)와 팀장 우모 씨(57)가 발견됐다. 정 씨와 우 씨는 심정지 상태로 병원으로 이송됐으나 끝내 숨졌고, 김 씨는 현재 의식을 회복하지 못한 채 중태다. 세 사람 모두 한국인으로 확인됐다.
경찰 조사 결과 정 씨는 탱크에 들어가기 전 환기를 하지 않았고, 필수 안전장구인 송기 마스크도 쓰지 않은 채 방진 마스크만 착용한 것으로 나타났다. 정 씨는 탱크에 진입한 뒤 허우적댔고, 이를 본 우 씨와 김 씨는 방진 마스크조차 착용하지 않은 채 탱크에 들어갔다가 변을 당했다. 탱크에 담긴 고성능 ‘감수제’는 물 사용량을 줄이면서도 작업성을 유지하는 화학약품으로, 혼합 과정에서 이산화탄소 등이 발생할 수 있다.
올 상반기(1∼6월) 산업재해 사고로 숨진 근로자 수가 1년 전 같은 기간보다 소폭 줄었지만 건설 현장의 사망자 수는 오히려 늘어난 것으로 나타났다. 고용부가 이날 내놓은 ‘2025년 2분기(4∼6월) 재해조사 대상 사망사고 발생 현황’ 잠정결과에 따르면 올 1, 2분기 누적 사고 사망자는 287명으로 1년 전(296명)보다 9명 줄었다. 업종별로는 건설업에서 138명이 숨져 1년 전보다 8명 늘었다. 고용부는 올 2월 부산 기장 화재로 6명, 세종∼안성 고속도로 사고로 4명이 사망하면서 건설업 사고 사망자가 늘어난 것으로 보고 있다.
50인 미만 사업장(건설업은 공사금액 50억 원 미만)의 사고 사망자 수는 176명으로 21명(13.5%) 늘었다. 이 중 5인 미만 사업장에서만 17명이 늘어 사업장 규모가 작을수록 산업재해에 취약한 것으로 나타났다. 반면 50인(건설업 공사금액 50억 원 이상) 이상 사업장은 111명이 사망해 30명 줄었다.
제조업에서는 67명이 숨져 1년 전보다 28명 줄었다. 고용부는 “지난해 6월 아리셀 참사로 23명이 사망해 전년 대비 올해 사망자 수가 크게 감소한 것으로 보인다”며 “아리셀 참사를 제외하면 5명이 줄었다”고 설명했다.
댓글 0