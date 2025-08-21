‘처서 매직’ 옛말…주말 낮 최고 36도, 무더위 계속

절기상 ‘처서’가 이틀 앞으로 다가왔지만 여전히 한반도에는 찜통 더위가 이어지고 있다. 처서인 23일에도 한낮 최고 36도까지 오르는 폭염이 계속될 전망이다.
21일 기상청에 따르면 현재 한반도 서쪽에서는 티베트 고기압이, 일본 남동쪽에는 북태평양 고기압이 자리잡고 있다. 주말까지 두 고기압이 결합되며 한반도 상공을 뒤덮을 전망이다. 이에 따라 전국적인 폭염 속 내륙을 중심으로 국지적인 소나기가 내리는 날씨가 이어진다.
처서는 ‘모기도 처서가 지나면 입이 삐뚤어진다’는 속담에서 알 수 있듯 더위가 그친다는 뜻에서 붙여진 이름이다. 아무리 덥다가도 처서만 지나면 신기하게 기온이 떨어진다는 의미에서 ‘처서 매직’이라는 조어도 있지만 이제는 옛말이 됐다.
올 여름(6월 1일~8월 19일) 일 평균기온은 25.4도로 기상 관측이 체계화 된 1973년 이후 역대 1위를 기록하고 있다. 올해는 늦여름까지 기온이 높을 것으로 예상되는 상황이어서 역대 1위 기록이 유지될 가능성이 크다. 폭염일수는 21.8일로 역대 3위를 기록하고 있다.
22일 아침 최저기온은 23~27도, 낮 최고기온은 30~36도로 예보됐다. 22일 전라권과 경상권에, 23일에는 수도권과 강원도에 5~40mm의 소나기가 내린다.
21일 오전 9시 제12호 태풍 ‘링링’이 발표됐지만 한반도에는 큰 영향을 주지 않을 것으로 관측된다. 링링은 동북동진해서 일본 규슈 지역을 통과하며 24시간 내 약화될 것으로 전망된다.
전채은 기자 chan2@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0