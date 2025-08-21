동아일보

건진법사 전성배, 영장심사 포기…구속 받아들여

김건희 여사의 ‘통일교 청탁 의혹’ 당사자로 알려진 건진법사 전성배 씨가 18일 오전 서울 종로구에 마련된 김건희 특검팀(특별검사 민중기) 사무실로 조사를 받기 위해 출석하고 있다. 2025.08.18 신원건 기자 laputa@donga.com
김건희 여사의 ‘통일교 청탁 의혹’ 당사자로 알려진 건진법사 전성배 씨가 18일 오전 서울 종로구에 마련된 김건희 특검팀(특별검사 민중기) 사무실로 조사를 받기 위해 출석하고 있다. 2025.08.18 신원건 기자 laputa@donga.com
‘통일교 청탁 의혹’의 핵심 인물인 건진법사 전성배 씨가 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)에 출석하지 않기로 했다. 영장심사를 포기하고 구속을 받아들이겠다는 의사로 해석된다.

21일 김건희 특검(특별검사 민중기)에 따르면 전 씨는 전날 변호인을 통해 유선으로 ‘구속 전 피의자 신문을 포기하겠다’는 뜻을 특검에 전달했다.

다만 서울중앙지법 남세진 영장전담 부장판사는 예정대로 이날 오전 10시30분부터 특정범죄가중처벌법상 알선수재 혐의를 받는 전 씨에 대한 영장실질심사를 진행한다. 통상 피의자가 불출석할 경우 법원은 그대로 구속영장을 발부한다.

전 씨는 영장심사 결과가 나올 때까지 서울 종로구 특검 사무실에서 대기할 것으로 알려졌다. 유치 장소는 아직 정해지지 않았다.

전 씨는 2022년 4~8월경 통일교 전직 간부로부터 6000만 원대 목걸이와 2000만 원대 샤넬백 등 억대의 명품 금품 등을 건네받아 김건희 여사에게 전달하고 통일교 관련 현안 및 인사 등을 청탁했다는 의혹을 받고 있다.

특검은 18일 전 씨를 피의자 신분으로 소환해 13시간 동안 고강도 조사를 벌였다. 조사에서 전 씨는 혐의를 부인하며 “목걸이와 샤넬백 등은 잃어버렸고, 천수삼 농축차(인삼차)는 내가 먹었다”는 취지로 진술한 것으로 전해졌다. 그러나 특검은 전 씨의 해명이 거짓이라고 보고 증거 인멸의 우려가 크다고 판단해 19일 구속영장을 청구했다.

김혜린 기자 sinnala8@donga.com
