동아일보

극한 가뭄에 바닥 드러낸 오봉저수지… 강릉시 급수 제한

  • 동아일보
코멘트

글자크기 설정


20일 극심한 가뭄으로 바닥을 드러낸 강원 강릉시 오봉저수지에 풀이 자라고 있다. 강릉시는 시 전역의 생활용수를 공급하는 오봉저수지 저수율이 20%까지 떨어지자 이날부터 제한 급수에 들어갔다.

#가뭄#오봉저수지#강릉시 급수 제한#저수율
강릉=양회성 기자 yohan@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0

댓글 0

지금 뜨는 뉴스

  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0